Wimbledon, Berrettini per fare la storia?

Un italiano in semifinale 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, il numero 9 del ranking ATP Matteo Berrettini deve battere Hurkacz per diventare il primo italiano della storia a raggiungere la finale di Wimbledon.

Filtra ottimismo da parte degli scommettitori e dei bookmaker su Berrettini, che ha circa il 75% di chance di battere il 24enne polacco e di volare in finale.

Ma tutti sappiamo che un conto sono le quote ed un’ altra cosa è la partita reale.

Berrettini a un passo dalla finale, gli scommettitori ci credono

Secondo le rilevazioni di Oddschecker, nell’ultima settimana circa il 42% delle scommesse sull’accoppiata finale si sono verificate su Berrettini-Djokovic. Se per Novak Djokovic l’arrivo in finale sembra abbastanza scontato, la fiducia dei bookmaker e degli scommettitori su Berrettini è nettamente cresciuta dopo la vittoria agli ottavi con Ivanshka. Nell’ultima settimana il flusso di scommesse su questo avvenimento è cresciuto di circa un 14% in più.

Berrettini vincente Wimbledon: la quota

La vittoria di Matteo Berrettini varia da 5.50 di Snai a 7 volte la posta di Planet Win.

L’uscita di Roger Federer ai quarti, proprio per mano di Hurkacz, regala molte piu chance al player romano di sognare la finale del Centre Court. La quota offerta dai bookies scende ancora di più vale 1.30, che corrisponde al 75% di possibilità di battere il polacco.