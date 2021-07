ITF Torino: Il resoconto di giornata. Sorprende Sada Nahimana

Sono due le giocatrici che hanno caratterizzato la giornata degli ottavi di finale del singolare nel 25.000 $ ITF del Nord Tennis Torino, 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo. La numero 1 del tabellone, Susan Bandecchi (Svi) che ha raggiunto i quarti al termine di una lotta serrata contro la rumena Georgeta Oana Simion, e la ventenne africana, che arriva dal lontano Burundi, Sada Nahimana, che ha stoppato con un secco 6-3 6-1 l’argentina Maria Lourdes Carle, testa di serie numero 8 della rassegna torinese. Giocatrice tutta da scoprire, Sada, già protagonista in Italia al Bonfiglio 2019 quando colse la finale superata in quell’occasione dall’americana Axel Noel. Proviene da uno dei Paesi più poveri al mondo e ha preso la racchetta in mano per la prima volta a otto anni. Era quella di papà Stanislas, maestro nell’unico club di tennis della capitale.

Anche il fratello Hassan ha provato la via del professionismo, salendo al posto n° 780 ATP. Nata a Bujumbura è stata aiutata da una donna afro-americana che in quel posto dimenticato dai più coordinava tutte le organizzazioni non governative presenti nel Paese e alla quale il padre dava lezioni di tennis. Fu lei che decise di prendere Sada sotto la sua ala protettrice e finanziare il suo primo viaggio all’estero: “Avevo 10 anni – racconta in un’intervista di due anni fa – quando presi il mio primo aereo e mi trasferii in Kenya per entrare a far parte dell’accademia della Federazione Internazionale per l’Africa orientale”. A 12 anni Sada partecipa ai primi campionati under 14 continentali e si arrende solo nei quarti alla futura vincitrice. Da lì la salita diventa meno impervia: la Nahimana conquista quattro campionati africani consecutivi nelle varie categorie di età e da Nairobi finisce a Casablanca, selezionata nell’ambito del progetto finanziato della fondazione dell’ITF che si rivolge ai giovani dei Paesi in via di sviluppo. Dopo una due anni di stop causa pandemia spera proprio da Torino di riprendere il suo percorso. Attualmente è numero 416 del mondo e predilige la terra come superficie di gioco.

Diversi ritiri hanno segnato la giornata odierna. Così l’azzurra Lucia Bronzetti è salita nei quarti approfittando di quello della russa Astakhova, indietro 1-5. La svizzera In-Albon, che arriva dalle qualificazioni, ha usufruito di quello della georgiana Shapatava quando era in vantaggio 4-3. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro, altra qualificata, ha esploso i suoi colpi contro Lucrezia Stefanini, che si è arresa sul 6-2 2-0 per l’avversaria. La brasiliana Gabriela Ce, testa di serie numero 3, ha avuto la meglio sulla giovane lombarda Lisa Pigato, con un doppio 6-4. Un’occasione mancata per l’azzurra che nel secondo set ha recuperato dall’1-4 al 3-4 ma ha mancato l’aggancio. Con un po’ più di aggressività non sarebbe stato impossibile. Interrotti per pioggia gli altri due ottavi del programma. Quello tra la rumena Dinu e la francese Parry, sullo score di 1-6 6-2 2-3 e tra la siciliana Spiteri e l’ungherese Udvardy, numero 2 del seeding. La magiara era in vantaggio 6-3. La ripresa, per entrambi i match, domani mattina alle 10. Alla stessa ora in campo a caccia della semifinale l’africana Nahimana e Lucia Bronzetti. A seguire, sul centrale, la sfida tra Bandecchi e Bouzas Maneiro; nei terzi match dalle 10 gli altri due quarti del singolare che opporranno la svizzera In-Albon alla vincente di Spiteri – Udvardy e la brasiliana Ce alla vincente di Parry – Dinu. In campo anche i doppi