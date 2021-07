Wimbledon Juniores: Matilde Paoletti vola ai quarti di finale

Doppio turno quest’oggi per Matilde Paoletti che si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon Juniores.

Nel primo pomeriggio al secondo turno la 18enne di Perugia, unica azzurrina rimasta in corsa, ha sconfitto per 76(1) 63, in un’ora e 32 minuti di gioco, l’indonesiana Priska Madelyn Nugroho, undicesima testa di serie.

Poco fa invece Matilde ha sconfitto la bielorussa Evialina Laskevich, 16 anni, che ha eliminato la francese Ocean Babel, quinta favorita del seeding per 6-4 al terzo set.

Domani affronterà nei quarti di finale GER N. SCHUNK o GBR M. MUTAVDZIC.