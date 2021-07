Wimbledon: Finale inedita. Sfida tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova

Sarà tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova la finale del torneo di Wimbledon.

La numero uno del ranking WTA Ashleigh Barty vola in finale grazie al successo ottenuto in 2 set su Angelique Kerber (28) con i parziali di 6-3 7-6 (7/3). Dopo una prima frazione andata agli archivi in appena 35′, nella seconda, durata quasi un’ora, la musica è cambiata. La tedesca, arrivata fin sul 5-2 non è riuscita a chiudere la pratica e allora al tie-break ad avere la meglio è stata l’australiana che ha conquistato così la sua prima finale a Londra.

Raggiunge per la prima volta la finale di Wimbledon e seconda Slam anche Karolina Pliskova (13) che ha sconfitto per 5-7 6-4 6-4 Aryna Sabalenka (4). Dopo un primo set che si è vista sfuggire dalle mani sul più bello, nel secondo la ceca ha messo in campo tutta la sua qualità riuscendo colpo dopo colpo ad accaparrarsi la frazione. Nell’ultima è poi stata lesta nel rubare immediatamente il servizio alla bielorussa e ad affondare definitivamente il colpo piazzando sul 5 a 4, 40-15, un ace sul match point.

A. Barty vs A. Kerber



Slam Wimbledon A. Barty [1] A. Barty [1] 6 7 A. Kerber [25] A. Kerber [25] 3 6 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 5*-0 6*-0 ace 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Kerber 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Barty 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Kerber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Barty 0-15 df 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ka. Pliskova vs A. Sabalenka