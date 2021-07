La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Olimpiadi ha diviso il mondo del tennis.

Come era prevedibile, in occasioni importanti come questa, addetti ai lavori e non, si chiedono se quella fatta dal tennista rappresenti la decisione più corretta.

Partiamo da un dato di fatto: Jannik ha giustificato la sua scelta di rinunciare alle Olimpiadi con la necessità di colmare alcune lacune del suo tennis e diventare un giocatore migliore. Se pensiamo a Wimbledon come a un esame non superato, possiamo comprendere meglio come concentrarsi sul lavoro possa aumentare le possibilità di superare l’esame successivamente. Se è questa la situazione, la domanda ulteriore che possiamo porci è come mai la débâcle di Wimbledon sia stata vissuta come un passaggio a vuoto tale da compromettere la partecipazione a un’ Olimpiade.

Se poi osserviamo l’entusiasmo con il quale l’altro enfant prodige del tennis italiano Musetti abbia accolto l’invito, allora un approfondimento maggiore risulta quasi doveroso. Sinner ha raggiunto risultati inaspettati anche alla più rosea delle previsioni: è a ridosso dei primi venti al mondo e nessun coetaneo in questo momento è posizionato meglio di lui in classifica. Eppure, si comincia a parlare di tennis monocorde, di necessità di migliorare le variazioni, o addirittura di involuzione. E così il torneo di Wimbledon, da cui iniziò la favola di Quinzi con l’epilogo che tutti conosciamo, in qualche modo ci fa rivivere, con le dovute proporzioni, lo spettro di un’altra delusione, un’altra idealizzazione, un’altra sopravvalutazione.

Seguendo questo filone di pensiero, la scelta di Jannik dovrebbe rassicurarci, visto che l’obiettivo dichiarato è quello di evitare, attraverso il lavoro, un ulteriore fallimento.

In ambito clinico, le persone che si trovano a dover fare i conti con la percezione di aver fallito, richiedono un intervento di supporto psicologico perché non si sentono in grado di affrontare l’insieme di sensazioni ed emozioni spiacevoli che il fallimento porta con sé, e la strategia che metteranno in atto, in maniera automatica e maladattiva, sarà proprio quella di evitare ulteriori situazioni percepite come minacciose. Se nei casi più gravi questa strategia ha il solo beneficio a breve termine di calmare l’ansia, nelle situazioni meno complesse può risultare una strategia di coping sufficiente per creare quell’intervallo temporale necessario per riconquistare la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, nonché la fiducia per affrontare e superare le avversità future. Quindi, se le risorse interne dell’individuo, e quelle ulteriori provenienti dalle nostre relazioni (coach, famiglia, amici) sono percepite come adeguate, la sfida successiva verrà affrontata con successo. In caso contrario, il vissuto di “fallimento percepito” si ripresenterà, e rientrare in campo diventerà “una sofferenza”, come dichiarato dallo stesso Quinzi nella sua ultima intervista. La passione e il divertimento verranno meno, e il risultato finale potrà essere, nei casi estremi, il ritiro dalle competizioni.

Nel caso di Sinner, dunque, l’evitamento dell’eventuale frustrazione derivante da uno scarso risultato all’Olimpiade potrebbe risultare utile, nel breve periodo, per ritrovare la fiducia in sè stesso e nei propri mezzi.

Ma se è così, perché allora questa decisione ha suscitato così tante polemiche?

La psicologia cognitiva ha dimostrato come la nostra mente, di fronte a informazioni insufficienti o incongruenti, cercherà comunque scorciatoie di pensiero per dare coerenza agli elementi che ha a disposizione.

E quale potrebbe essere in questo caso la distorsione di pensiero che possiamo mettere in atto per dare un senso di coerenza alla scelta di Sinner? Ad esempio, nella nostra mente, potrebbe balenarci il pensiero che Jannik, il cui nome è così poco poco utilizzato in Italia, che ha raccolto critiche per il suo italiano che per alcuni risulta perfettibile, abbia deciso di non partecipare alle Olimpiadi perché in fondo poco interessato a rappresentare i colori italiani.

E così improvvisamente ci dimentichiamo che Sinner ha già dichiarato e rassicurato i tifosi (qualora ce ne fosse bisogno) sulla sua italianità, ma soprattutto ha dimostrato di essere un professionista serio, dedito al lavoro e al sacrificio, senza i quali probabilmente non avrebbe mai raggiunto i grandi risultati ottenuti sinora.

E forse non consideriamo nemmeno che l’aver rimandato di 4 anni la partecipazione a un’ Olimpiade possa risultare utile per permetterne la giusta maturazione e la sua definitiva consacrazione.

In conclusione, di fronte a informazioni insufficienti, nel tentativo di mantenere ugualmente un senso di coerenza, il nostro pensiero potrebbe arrivare a conclusioni affrettate e semplificate, e molto spesso errate.

Sarà anche questo il caso?

Dott. Marco Caocci

Psicologo