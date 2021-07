Roger Federer deluso : “Sinceramente non so se questo sia stato il mio ultimo Wimbledon”. Dubbi di nuovo su Tokyo “Deciderò nei prossimi giorni” (Video)

Queste le parole di Roger Federer dopo la sconfitta contro il polacco Hubert Hurkacz mei quarti di finale del torneo di Wimbledon: “Sinceramente non so se questo sia stato il mio ultimo Wimbledon, ora ho bisogno di riordinare le idee e nei prossimi giorni di parlare con il mio team. Negli ultimi anni il mio obiettivo è sempre stato quello di partecipare a Wimbledon e sono davvero contento di essere riuscito a giocarci questa volta. Mi piacerebbe rifarlo, ma alla mia età non si può mai sapere”.

“Ho avuto le mie occasioni di prendere il controllo della partita. Se fossi riuscito a tenere con più facilità i miei turni di servizio, sentivo di poterlo attaccare sulla sua seconda. Nel primo set avrei potuto fare meglio, mentre nel secondo, avanti di un break, sarei dovuto riuscire a trovare comunque il modo di portarlo a casa. Sotto 2-0 poi, l’inerzia della sfida è andata tutta dalla sua parte ed è stato complicato. È stato il miglior giocatore sul campo per distacco e ha meritato di vincere.

“Nel mio tennis mancano tante cose che 10, 15, 20 anni fa mi venivano semplici e naturali, e che oggi non arriveranno più. Devo perciò metterci molto più impegno, anche dal punto di vista mentale. In campo ho tante idee, ma non sempre riesco a fare ciò che mi piacerebbe, e questo a volte genera delle situazioni complicate. Credo di aver fatto il massimo: siamo felici di aver raggiunto i quarti di finale, anche se naturalmente sono dispiaciuto di come è andata oggi”.

“Sono deluso, ma allo stesso tempo quando un grande torneo finisce è sempre un peso che se ne va, sia che l’obiettivo sia stato raggiunto sia che non sia stato raggiunto. Io sento che il peso se n’è andato e ora sono davvero esausto. Ma è una bella sensazione da avere: metti tutto quello che hai, e quando è finita hai solo voglia di andare a dormire. Ho passato 18 mesi difficili, quindi se guardo questo risultato in prospettiva sono molto felice di tante cose successe nelle ultime settimane. Per qualche giorno penserò alla sconfitta, a volte sono molto duro con me stesso. Ma la supererò presto”.

“Mi prendo qualche giorno, poi deciderò se andare alle Olimpiadi”.