Wimbledon: Matteo Berrettini “E’ incredibile, fantastico. La semifinale con Hurkacz? ha battuto Federer, ma io sono in grande fiducia” (con il video degli ultimi punti della partita con Aliassime)

Matteo Berrettini : “E’ incredibile, fantastico: è stato un gran match. Non è mai facile giocare contro un amico ma nel tennis capita. Ci eravamo già affrontati una volta sull’erba e da allora lui è migliorato tanto. Se ho giocato il mio miglior tennis? Non lo so, oggi era importante vincere. La semifinale con Hurkacz? Sarà una prima volta per tutti e due. Lui sta giocando bene, ha battuto Federer, ma io sono in grande fiducia”.