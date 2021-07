Wimbledon: Roger Federer prende un 6-0 nel suo “giardino”. Sconfitta malinconica contro Hubert Hurkacz che con merito vola in semifinale

Si conclude nel modo peggiore il torneo di Wimbledon di Roger Federer capace di prendere un 6-0 contro nel suo “giardino”.

Il sogno di Roger Federer (ATP 8) di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di Wimbledon per la nona volta, e di farlo all’alba dei 40 anni, è andato in frantumi nei quarti di finale. Opposto al polacco Hubert Hurkacz n.18 del mondo, già battuto a Indian Wells nel 2019 nell’unico precedente, Roger ha disputato una partita con pochi alti e tanti bassi, finendo per alzare bandiera bianca con il punteggio di 6-3 7-6 (7/4) 6-0 in 1h48′ di gioco

Malgrado non fosse mai andato oltre al secondo turno nei tornei dello Slam, al 24enne vincitore del Masters 1000 di Miami quest’anno non sono mai tremate le gambe. Anzi sfruttando anche i diversi errori di misura iniziali di Federer, Hurkacz si è portato a casa il primo set senza concedere una singola palla break.

Nel secondo parziale Roger è salito di intensità, ma si è fatto riprendere sul 4-4 dopo essere stato avanti 3-0, prima di cedere la frazione in un tie-break in cui ha comunque avuto le sue occasioni. La terza frazione è andata subito in favore del polacco, volato via in men che non si dica perchè ha continuato a spingere sull’acceleratore chiudendo la partita per 6 a 0.