Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE). Novak Djokovic primo semifinalista

È Novak Djokovic (ATP 1) il primo semifinalista di Wimbledon che ha eliminato Marton Fucsovics (48) in 3 set con i parziali di 6-3 6-4 6-4. Non c’è stata praticamente mai partita sul campo centrale. Dopo un primo set scivolato via senza problemi, solamente nel secondo è sembrato che Nole potesse concedere qualcosa, ma sul più bello ha rubato il servizio spegnendo così ogni speranza di successo dell’ungherese.

Wimbledon – Quarti di Finale

Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 3 4 4 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 5-1 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

N. Djokovicvs M. Fucsovics

R. Federer vs H. Hurkacz



Slam Wimbledon R. Federer [6] R. Federer [6] 0 0 H. Hurkacz [14] • H. Hurkacz [14] 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Hurkacz 0-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Khachanov vs D. Shapovalov



Slam Wimbledon K. Khachanov [25] K. Khachanov [25] 15 4 6 7 1 4 D. Shapovalov [10] • D. Shapovalov [10] 40 6 3 5 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 1-6 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Khachanov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-0 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs F. Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Krunic / N. Stojanovic vs S-W. Hsieh / E. Mertens



Slam Wimbledon A. Krunic / N. Stojanovic A. Krunic / N. Stojanovic 1 3 S-W. Hsieh / E. Mertens [3] S-W. Hsieh / E. Mertens [3] 6 6 Vincitore: S-W. Hsieh E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S-W. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 S-W. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-4 → 2-4 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Cabal / R. Farah vs R. Ram / J. Salisbury



Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah [3] J. Cabal / R. Farah [3] 3 4 6 R. Ram / J. Salisbury [6] R. Ram / J. Salisbury [6] 6 6 7 Vincitore: R. Ram J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 df 0-5* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Rojer / A. Klepac vs R. Bopanna / S. Mirza



Slam Wimbledon R. Bopanna / S. Mirza • R. Bopanna / S. Mirza 30 3 6 1 J. Rojer / A. Klepac [14] J. Rojer / A. Klepac [14] 0 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 1-2 J. Rojer / A. Klepac 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Rojer / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Rojer / A. Klepac 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Rojer / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 J. Rojer / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Rojer / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Rojer / A. Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rojer / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / A. Klepac 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Aoyama / E. Shibahara vs M. Bouzkova / L. Hradecka



Slam Wimbledon S. Aoyama / E. Shibahara [5] S. Aoyama / E. Shibahara [5] 7 7 M. Bouzkova / L. Hradecka [16] M. Bouzkova / L. Hradecka [16] 6 5 Vincitore: S. Aoyama E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 6-5 → 7-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

C. Dolehide / S. Sanders vs H. Chan / L. Chan



Slam Wimbledon C. Dolehide / S. Sanders C. Dolehide / S. Sanders 7 6 H. Chan / L. Chan [7] H. Chan / L. Chan [7] 5 2 Vincitore: C. Dolehide S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 H. Chan / L. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 3-4 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Chan / L. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

E. Roger-Vasselin / N. Melichar vs A. Vasilevski / A. Rodionova



Slam Wimbledon E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] 6 4 6 A. Vasilevski / A. Rodionova A. Vasilevski / A. Rodionova 2 6 4 Vincitore: E. Roger-Vasselin N. Melichar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 df 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 df 1-0 → 1-1 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 0-40 5-1 → 5-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Fery / T. Moore vs N. Skupski / D. Krawczyk



Slam Wimbledon A. Fery / T. Moore A. Fery / T. Moore 0 0 N. Skupski / D. Krawczyk [7] • N. Skupski / D. Krawczyk [7] 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Skupski / D. Krawczyk 0-0

Court 12 – Ore: 12:00am

S. Bolelli / M. Gonzalez vs R. Klaasen / B. McLachlan



Slam Wimbledon S. Bolelli / M. Gonzalez S. Bolelli / M. Gonzalez 7 6 6 R. Klaasen / B. McLachlan [14] R. Klaasen / B. McLachlan [14] 6 4 3 Vincitore: S. Bolelli M. Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 5-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* ace 6-0* 6-6 → 7-6 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Klaasen / B. McLachlan 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Gille / H. Carter vs M. Pavic / G. Dabrowski



Slam Wimbledon S. Gille / H. Carter [13] S. Gille / H. Carter [13] 4 4 M. Pavic / G. Dabrowski [2] M. Pavic / G. Dabrowski [2] 6 6 Vincitore: M. Pavic G. Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Pavic / G. Dabrowski 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 S. Gille / H. Carter 15-0 15-15 df 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Gille / H. Carter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Gille / H. Carter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 S. Gille / H. Carter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Pavic / G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Gille / H. Carter 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Pavic / G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Gille / H. Carter 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Gille / H. Carter 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 3-4 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / H. Carter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Gille / H. Carter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Pavic / G. Dabrowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Gille / H. Carter 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

J. Peers / S. Zhang vs I. Dodig / L. Chan



Il match deve ancora iniziare