ITF Torino: Il resoconto di giornata. Sorteggiato il Tabellone Principale

Partenza perfetta della 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile, sui campi del Nord Tennis Torino, con i primi 16 match della giornata inaugurale delle qualificazioni. La sorpresa in positivo oer quanto riguarda le tenniste piemontesi in gara è arrivata dalla racchetta dell’alessandrina Enola Chiesa, che in due set (6-3 6-4) ha stoppato la corsa della più esperta Martina Spigarelli, n° 650 WTA. La prima, entrata in gara con una wild card data dall’organizzazione, ha spinto con vigoria dall’inizio alla fine affondando i colpi e ha messo in difficoltà la seconda, più volte incorsa in errori gratuiti anche con lo smash nei pressi della rete. Soddisfatta al termine l’attuale numero 1299 del ranking mondiale: “Ho espresso un buon gioco e sono felice dell’esito della partita, una delle più belle messe in campo a livello internazionale. Spero di ripetermi”. Troverà oggi la svizzera In-Albon, n° 390 del mondo. Match lungo ed equilibrato quello tra Melania Delai (601 WTA) e la svizzera Fiona Ganz. Nella prima frazione l’azzurra, seguita in tribuna da Tathiana Garbin in rappresentanza della FIT, ha recuperato dall’1-3 fino al 6-3. Nella seconda la svizzera ha reagito e pareggiato i conti sul 6-1. Il match tie-break del terzo set ha offerto le cose migliori da parte di entrambe. La Delai ha annullato 4 palle match son grandi soluzioni, di classe e carattere ma alla fine è stata l’elvetica ad imporsi per 16-14. Nulla da fare invece per la torinese Elisa Andrea Camerano, battuta 6-0 6-3 dalla rumena Dinu, nonostante un buon secondo set nel quale si era issata fino al 3-4. Facile vittoria dell’americana Ashley Lahey che ha approfittato del ritiro della croata Primorac sul 5-2 del primo parziale a causa di un problema alla spalla. A segno anche l’americana Jessie Aney contro la russa Vishnevskaya (6-2 6-3). Così Vittoria Bosio (Arg) su Anastasia Piangerelli al termine di un match combattuto (6-3 2-6 11-9). Al turno decisivo delle qualificazioni Tess Sugnaux (Svi), che ha imposto un netto 6-1 6-2 all’azzurra Alessandra Simone. Un po’ di rammarico per la giovane casalese della Nuova, seguita in tribuna dal maestro Andrea Gillerio, ce ha sfiorato l’impresa contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n° 430 WTA. Avanti di un set e di un break nel secondo la piemontese ha dovuto incassare il ritorno della rivale che ha chiuso prima la tie-break la seconda frazione, poi al match tie-break per 10 punti a 3. In ogni caso per la Gennaro la dimostrazione di poter giocare alla pari con giocatrici di tale classifica. Sorrisi per l’azzurra Nicole Fossa Huergo, n° 15 del seeding preliminare, che ha battuto 6-4 7-6 l’americana Gabriella Price. Facile affermazione della numero 1 del pre-draw, la russa Darya Astakhova, n° 346 WTA, che ha concesso solo due giochi alla brasiliana Rebeca Pereira. Vittoria dell’australiana Alana Parnaby ai danni di Gloria Ceschi, per 6-3 6-4. Partita volitiva della giovane torinese Chiara Fornasieri, wild card, che ha lottato fino al termine con la slovena Pislak, alla fine vincente 7-5 6-4. Vincenti oggi anche Spiteri e Rdisic.

IL MAIN DRAW

Sorteggiato intanto il main draw del singolare che vedrà la numero 1 Susan Bandecchi esordire contro Aurora Zantedeschi (wild card). Per la lagnaschese Camilla Rosatello testa a testa iniziale con la rumena Oana Simion; Lucrezia Stefanini trova la francese Cakarevic; Lisa Pigato, altra wild card, classe 2003, la rumena Bulgaru; per Federica Di Sarra, laziale che veste i colori dell’US Tennis Beinasco, match d’esordio da sesta testa di serie, con la francese Parry. Derby d’Italia tra la wild card Nuria Brancaccio e Lucia Bronzetti, quarta testa di serie. Per la giovane lombarda Federica Rossi, altra wild card, esordio con la georgiana Shapatava. Per la bolognese Rubini una qualificata, come per la n° 2 del draw, l’ungherese Udvardy.

Oggi dalle 14 i primi match di main draw, sette in totale. Brancaccio – Bronzetti, Stefanini – Cakarevic, Rosatello – Simion; dalle 15,30 Parry – Di Sarra e Pigato – Bulgaru; dalle 17,30 Ce – Rame e Rossi – Shapatava.

MD

[1] Susan Bandecchi vs Aurora Zantedeschi

Oana Georgeta Simion vs Camilla Rosatello

Barbara Gatica vs TBD

Sara Cakarevic vs [5] Lucrezia Stefanini

[3] Gabriela Ce vs Alice Rame

Lisa Pigato vs Miriam Bianca Bulgaru

Andrea Gamiz vs TBD

Diane Parry vs [6] Federica Di sarra

[8] Maria Lourdes Carle vs TBD

Sada Nahimana vs TBD

Johana Markova vs TBD

Nuria Brancaccio vs [4] Lucia Bronzetti

[7] Carolina Alves vs TBD

Federica Rossi vs Sofia Shapatava

Stefania Rubini vs TBD

[2] Panna Udvardy vs TBD