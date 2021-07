ITF Contrexeville e Amstelveen: I Main Draw

ITF CONTREXEVILLE(Fra 100k terra)

[1] Martina Trevisan vs TBD

Amandine Hesse vs TBD

Irina Fetecau vs TBD

[7] Jana Fett vs TBD

[3] Stefanie Voegele vs TBD

Jamie Loeb vs Anna Danilina

Ulrikke Eikeri vs Elitsa Kostova

Marine Partaud vs [8] Dalma Galfi

[5] Reka Luca Jani vs Elsa Jacquemot

Yue Yuan vs TBD

Jessica Pieri vs Lois Boisson

Daniela Seguel vs [4] Anhelina Kalinina

[6] Qinwen Zheng vs Margot Yerolymos

Arianne Hartono vs Yuriko Lily Miyazaki

TBD vs TBD

Lucie Wargnier vs [2] Oceane Dodin

[1] Xiyu Wangvs Simona WaltertQuirine Lemoinevs Richel HogenkampIpek Ozvs Valentini GrammatikopoulouSuzan Lamensvs [7] Ekaterine Gorgodze

[3] Maryna Zanevska vs TBD

Lexie Stevens vs Alexandra Cadantu

Seone Mendez vs TBD

Chloe Paquet vs [8] Despina Papamichail

[5] Tereza Mrdeza vs Eva Vedder

Nikki Redelijk vs TBD

Emma Navarro vs Irene Burillo escorihuela

Alycia Parks vs [4] Julia Grabher

[6] Martina Di giuseppe vs TBD

TBD vs TBD

Lea Boskovic vs TBD

[2] Barbara Haas vs TBD