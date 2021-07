C’era anche Lorenzo Sonego alla presentazione del Master Estivo – Tennis Campus

Determinati, emozionatissimi e ricchi di talento. Sono i 20 ragazzini del 2008 che, attraverso una selezione in tutta Italia, hanno realizzato il loro sogno: ottenere il pass gratuito per il Master Estivo Little Tennis Champions di I Tennis Campus, la prima tennis academy totalmente benefica, che ha come principale obiettivo

sostenere i giovani tennisti per dare una possibilità non solo ai talenti già seguiti efficacemente dalle rispetti Federazioni, ma anche alle terze e quarte scelte che sovente rimangono nell’ombra ed è quasi impossibile per loro

raggiungere il grande tennis.

In rigoroso ordine alfabetico, ecco il roster delle ragazze: Sabrina Baranovschi, Valeria Barlini Pischedda, Matilde Licia Bianchi, Azzurra Cremonini, Alessandra Fiorillo, Matilde Iezza, Gaia Leo, Silvia Maffi, Katia Piazza e Alessia Sbrana.

La spedizione dei ragazzi invece è composta da Alessandro Bazzini, Mattia Bille, Gabriel Deza Huete, Loris Mencarelli,Nicolas Francesco Nocolaescu, Federico Pugliese, Christian Sala, Aleksej Sarritzu, Leonardo Spano ed Edoardo Tasca.

Sono 10 le regioni rappresentate (3 selezionati a testa per Piemonte, Sicilia e Sardegna) e 15 le città di nascita coinvolte(davanti a tutte con due qualificati ciascuno Torino, Roma, Cagliari e Livorno). La tennista più giovane è la torineseMatilde Iezza, nata l’8 novembre, la più “grande” la tarantina Gaio Leo, che festeggia il compleanno il 5 gennaio. Tra i ragazzi il più “sbarbato” è Mattia Bille da Vicenza (22 dicembre), mentre “l’anziano” del gruppo è Loris Mencarelli daRoma (8 marzo). Il ranking nazionale dei ragazzi varia dal 2.8 di Azzurra Cremonini di Bologna e dal 3.1 di FedericoPugliese (Finale Ligure), che rappresentano le punte più alte, fino alla classifica di 4.2.

I ragazzi e le ragazze selezionati potranno disporre di una formazione tennistica di altissimo livello grazie alla direzionetecnica di Emilio Sanchez, ex n.7 ATP in singolare e founder dell’Accademia Sanchez-Casal da cui è passato ungiovanissimo Andy Murray. Nel corso del Master Estivo si alterneranno altri grandi protagonisti del mondo della

racchetta. Gipo Arbino e Lorenzo Sonego, amici speciali e membri onorari di I Tennis Foundation, ma non solo.

Contribuiranno alla formazione dei nostri giovani talenti anche Stefano Vukov (coach di Elena Rybakina, n. 20 WTA), ilcampione di Wimbledon 1986 Pat Cash e tanti altri.

Il Master Estivo ha preso il via il 30 giugno con il ritrovo a Torino. Ragazzi e staff pernotteranno fino al 2 luglio pressol’International Training Centre of the ILO (il campus delle Nazioni Unite) e nella giornata di oggi visiteranno il Museo delCinema, uno dei simboli della città. Domani è previsto invece il trasferimento al Forte Village Resort a Santa Margheritadi Pula, sede di I Tennis Campus.

In seguito, si terrà un torneo singolare maschile e femminile dove i 20 ragazzi competeranno per guadagnarsi l’accesso alle selezioni finali 2022 per le borse di studio LTC. I 4 finalisti maschili e femminili del torneo saranno premiati inoltre con l’hospitality alle Torino Nitto Atp Finals 2021 e con 2 ebike e 2 monopattini elettrici offerti dallo sponsor Iren, Luce,

Gas e Servizi e con una fornitura di acqua Valmora Nitto Atp Finals special edition.

STAFF TECNICO • DIRETTORE TECNICO ITC: Emilio Sanchez. RESPONSABILE PROGRAMMA TECNICO: Cristian Cianci.

GUEST COACH: Gipo Arbino, Stefano Vukov, Beppe Pagliarello. COACH: Andrea Fierro, Nicola Oventile, Natacha

Marcucci, Gaia Schirru. PREPARATORE ATLETICO: Giovanni Amarelli. GUEST STAR: Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso,

Stefano Travaglia, Pat Cash, Magnus Larsson, Margherita Gasparyan.