Wimbledon: Sonego cerca l’impresa contro Federer. Per Berrettini strada spianata con Ivashka?

Non ha mai faticato così tanto, ma Roger Federer è ancora uno degli avversari più temibili a Wimbledon. Lo sa anche Lorenzo Sonego, che parte sfavorito nel match degli ottavi di finale contro il campione svizzero. Gli analisti di 888sport.it, infatti, vedono l’elvetico favorito in quota a 1,28, mentre il torinese dovrà ribaltare il pronostico visto che una sua vittoria vale 3,75 volte la posta. Un match sulla carta quasi impossibile con il 3-0 in favore di Federer a 2,60, davanti al 3-1 a 3,80, con il 3-2 che paga 6 volte la posta. In caso di successo di Sonego, invece, il 2-3 è il risultato più probabile a 10,00.

Impegno sulla carta più morbido, invece, per Matteo Berrettini, pronto a giocarsi le sue carte agli ottavi di finale. Il romano è nettamente favorito su Ilya Ivashka: un suo successo vale appena 1,14 la posta, mentre per il bielorusso la quota schizza fino a 6,10. Il 3-0 come risultato esatto prevale sugli altri a 1,97, seguito dal 3-1 a 3,65 e dal 3-2 a 7,00.

Ottavi di Finale M.

Berrettini (7) – Ivashka 1-0 1.13 6.19

Khachanov (25) – Korda 0-0 1.83 2.01

Shapovalov (10) – Bautista-Agut (8) 0-0 1.66 2.25

Fucsovics – Rublev (5) 2-4 5.35 1.16

Djokovic (1) – Garin (17) 2-0 1.01 23.97

Hurkacz (14) – Medvedev (2) 0-0 5.77 1.14

Auger Aliassime (16) – Zverev (4) 0-5 3.65 1.30

Federer (6) – Sonego (23) 1-0 1.27 3.85

Ottavi di Finale F.

Swiatek (7) – Jabeur (21) 1-0 1.69 2.20

Rybakina (18) – Sabalenka (2) 0-2 2.41 1.59

Barty (1) – Krejcikova (14) 0-0 1.36 3.23

Keys (23) – Golubic 1-1 1.47 2.74

Pliskova (8) – Samsonova 0-0 1.86 1.97

Badosa (30) – Muchova (19) 0-0 2.36 1.61

Gauff (20) – Kerber (25) 0-0 1.79 2.05

Raducanu – Tomljanovic 0-0 2.05 1.79