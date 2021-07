ITF Torino: Domani il via con le qualificazioni (con il tabellone)

Si parte alle 10 domani al Nord Tennis Torino per la prima intensa giornata di qualificazioni nella 13esima edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile che torna sulla scena dopo un anno di assenza per pandemia.

Subito in campo l’alessandrina Enola Chiesa (wild card) opposta a Martina Spigarelli, sul campo 1; sul centrale Melania Delai alla stessa ora esordirà con Fiona Ganz; testa a testa sul campo 3 tra la messicana Maria Jose Portillo e la slovena Nika Radisic; sul campo 4 tra Anastasia Piangerelli e l’argentina Victoria Bosio. Non prima delle 11,30 altri quattro match saranno in campo. Sull’1 l’americana Ashley La Hey trova la croata Iva Primorac; sul center court Cristina Dinu (Rom) se la vedrà con Elisa Andrea Camerano, torinese; la russa Vishnevskaya troverà un’altra americana, Jessie Aney; esordio anche per la siciliana Dalila Spiteri, giocatrice dal gran rovescio ad una sola mano, contro la slovena Tina Cvetkovic; alle 13 la wild card della Nuova Casale Camilla Gennaro sfiderà la spagnola Bouzas Maneiro, terza testa di serie del draw preliminare; Nicole Fossa Huergo (Ita) troverà invece dalla parte opposta della rete la statunitense Gabriella Price; per l’azzurra Alessandra Simone testa a testa con la svizzera Sugnaux; non prima delle 15 un’altra serie di tre incontri: la brasiliana Rebeca Pereira troverà la russa Darya Astakhova; Ylena In-Albon la wild card azzurra Jennifer Ruggeri; Gloria Ceschi l’australiana Parnaby; chiusura del programma di 16 match di singolare con i confronti tra la torinese Chiara Fornasieri e la slovena Pislak, nonchè Federica Arcidiacono e la connazionale Agostina Farulla Di Palma.

Tabellone di Quali

[1] Darya Astakhova vs Rebeca Pereira

Alessandra Simone vs [12] Tess Sugnaux

[2] Ylena In-albon vs Jennifer Ruggeri

Enola Chiesa vs [14] Martina Spigarelli

[3] Jessica Bouzas maneiro vs Camilla Gennaro

Gloria Ceschi vs [16] Alana Parnaby

[4] Victoria Bosio vs Anastasia Piangerelli

Andrea Agostina Farulla di palma vs [11] Federica Arcidiacono

[5] Iva Primorac vs Ashley Lahey

Fiona Ganz vs [9] Melania Delai

[6] Cristina Dinu vs Elisa Andrea Camerano

Ekaterina Vishnevskaya vs [10] Jessie Aney

[7] Dalila Spiteri vs Tina Cvetkovic

Gabriella Price vs [15] Nicole Fossa huergo

[8] Nika Radisic vs Maria Jose Portillo ramirez

Chiara Fornasieri vs [13] Manca Pislak