Wimbledon: Il programma completo di Lunedì 05 Luglio 2021. Il Campo Centrale per Lorenzo Sonego. Matteo Berrettini il primo azzurro in campo

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs C. Garin

C. Gauff vs A. Kerber

R. Federer vs L. Sonego

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Barty vs B. Krejcikova

F. Auger-Aliassime vs A. Zverev

E. Raducanu vs A. Tomljanovic

No.2 Court – Ore: 12:00am

I. Swiatek vs O. Jabeur

M. Fucsovics vs A. Rublev

H. Hurkacz vs D. Medvedev

No.3 Court – Ore: 12:00am

E. Rybakina vs A. Sabalenka

D. Shapovalov vs R. Bautista Agut

J. Cabal / R. Farah vs M. Purcell / L. Saville

E. Roger-Vasselin / N. Melichar vs N. Kyrgios / V. Williams

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Berrettini vs I. Ivashka

Ka. Pliskova vs L. Samsonova

P. Badosa vs K. Muchova

B. McLachlan / E. Shibahara vs O. Marach / L. Kichenok

Court 18 – Ore: 12:00am

K. Khachanov vs S. Korda

M. Keys vs V. Golubic

J. Munar / C. Norrie vs A. Goransson / C. Ruud

Court 4 – Ore: 12:00am

R. Stoiber vs M. Sieg

P. Nesterov vs L. Maxted

S. Zeynalova vs M. Mutavdzic

W. Jansen vs B. Kuzuhara

O. Tarvet vs V. Bielinskyi

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Bilchev vs B. Behulova

H. Oluwadare vs S. Bejlek

A. Bissett vs E. Laskevich

S. Costoulas vs E. Matsuda

I. Lacy vs E. Kalieva

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Sierra vs A. Eala

P. Kudermetova vs M. Xu

V. Lilov vs H. Coquelin

D. Guzman vs A. Dudeney

S. Cuenin vs P. Sekulic

Court 7 – Ore: 12:00am

K. Dmitruk vs P. Iatcenko

M. Rehberg vs L. Van Assche

M. Lipp vs J. Loureiro

T. Barkova vs J. Garcia

D. Blanch vs K. Ivanovski

Court 8 – Ore: 12:00am

R. Klaasen / B. McLachlan vs J. Chardy / F. Martin

C. Dolehide / S. Sanders vs N. Kichenok / R. Olaru

A. Golubev / R. Haase vs S. Bolelli / M. Gonzalez

A. Qureshi / N. Kichenok vs I. Dodig / L. Chan

Court 9 – Ore: 12:00am

M. Gomes vs O. Colak

A. Shcherbinina vs A. Yepifanova

M. Topo vs L. Borg

V. Jimenez Kasintseva vs B. Ricci

A. Manzanera Pertusa vs C. Wong

Court 10 – Ore: 12:00am

E. Alvisi vs A. Mintegi Del Olmo

A. Mayo vs M. Donald

R. Zelnickova vs O. Babel

E. Butvilas vs K. Zhzhenov

P. Nugroho vs L. Havlickova

Court 11 – Ore: 12:00am

M. Sadaoui vs M. Lajal

P. Privara vs A. Guillen Meza

M. Paoletti vs A. Blokhina

V. Petr vs D. Merida Aguilar

A. Vallejo vs E. Quinn

Court 14 – Ore: 12:00am

H. Dart / H. Watson vs H. Chan / L. Chan

N. Mektic / M. Pavic vs T. Brkic / N. Cacic

A. Vasilevski vs A. Rodionova

Court 15 – Ore: 12:00am

A. Krunic / N. Stojanovic vs S. Fichman / G. Olmos

A. Behar / G. Escobar vs R. Ram / J. Salisbury

B. Krejcikova / K. Siniakova vs V. Kuzmova / A. Rus

J. Salisbury / H. Dart vs W. Koolhof / D. Schuurs

Court 16 – Ore: 12:00am

S. Aoyama / E. Shibahara vs L. Siegemund / V. Zvonareva

L. Glasspool / H. Heliovaara vs L. Kubot / M. Melo

M. Bouzkova / L. Hradecka vs V. Gracheva / O. Kalashnikova

C. Gauff / C. McNally vs V. Kudermetova / E. Vesnina

Court 17 – Ore: 12:00am

O. Marach / A. Qureshi vs M. Granollers / H. Zeballos

A. Muhammad / J. Pegula vs S-W. Hsieh / E. Mertens

J. Peers / S. Zhang vs R. Jebavy / M. Vondrousova

F. Martin / A. Guarachi vs A. Fery / T. Moore

To be arranged 1 – Ore:

M. Guth vs S. Scilipoti

A. Fils vs K. Isomura

J. Kym vs G. Bueno

V. Xu vs N. Schunk