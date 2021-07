Challenger Salisburgo-Anif: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger SALZBURG-ANIF – Tabellone Principale

(1) Monteiro, Thiago vs Qualifier

Cerundolo, Francisco vs (WC) Heller, Peter

(WC) Aichhorn, Jakob vs Qualifier

Muller, Alexandre vs (7) Galan, Daniel Elahi

(4) Bagnis, Facundo vs Seyboth Wild, Thiago

Gaston, Hugo vs Bachinger, Matthias

Dzumhur, Damir vs Mena, Facundo

(Alt) Viola, Matteo vs (8) Taberner, Carlos

(5) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Neuchrist, Maximilian

Rola, Blaz vs Novak, Dennis

Huesler, Marc-Andrea vs Rosol, Lukas

(PR) Melzer, Gerald vs (3) Coria, Federico

(6) Daniel, Taro vs Londero, Juan Ignacio

Qualifier vs Lacko, Lukas

Gulbis, Ernests vs Petrovic, Danilo

Qualifier vs (2) Cuevas, Pablo

Challenger SALZBURG-ANIF – Tabellone Quali

(1) Watanuki, Yosuke vs Vanneste, Jeroen

Alternate vs (9) Erler, Alexander

(2) Lehecka, Jiri vs (WC) Neumayer, Lukas

Zekic, Miljan vs (8) Jianu, Filip Cristian

(3) Vrbensky, Michael vs Yevseyev, Denis

(WC) Emesz, Benedikt vs (5) Vatutin, Alexey

(4) Jarry, Nicolas vs (WC) Nareyka, Bjorn

Ejupovic, Elmar vs (7) Miedler, Lucas

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Elmar Ejupovic vs [7] Lucas Miedler

2. [2] Jiri Lehecka vs [WC] Lukas Neumayer

3. [WC] Benedikt Emesz vs [5] Alexey Vatutin

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Nicolas Jarry vs [WC] Bjorn Nareyka

2. Alternate vs [9] Alexander Erler

3. [1] Yosuke Watanuki vs Jeroen Vanneste

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Miljan Zekic vs [8] Filip Cristian Jianu

2. [3] Michael Vrbensky vs Denis Yevseyev