Andrey Rublev: “Per me il vero tennis si gioca su terra rossa.”

Queste le parole di Andrey Rublev sul torneo di Wimbledon e su gli altri tornei dello Slam.

Dichiara il russo sul torneo londinese: “Qui è tutto diverso a partire dalla superficie, l’erba.

I giocatori devono vestirsi tutti di bianco. Noi tutti dobbiamo seguire questa tradizione. E poi qui c’è la curiosa tradizione di mangiare le fragole con la panna. Ogni torneo, quindi, ha la sua particolarità e atmosfera.

Ogni torneo dello Slam ha le proprie caratteristiche.”

“Gli Us Open hanno stadi ernomi pieni di gente che urla. Anche qui a Wimbledon gli spalti sono pieni ma le persone sono più composte. Durante la partita si sente un silenzio quasi assoluto. Tutti i quattro tornei dello Slam alla fine sono fantastici. Anche Parigi è un torneo stupendo, Parigi è anche la città dell’Amore. E poi per me il vero tennis si gioca su terra rossa.”