Wimbledon: Il programma completo di Sabato 03 Luglio 2021

CENTRE COURT – 2:30PM

1. Kaja Juvan v Coco Gauff

2. Roger Federer v Cameron Norrie

3. Ashleigh Barty v Katerina Siniakova

NO.1 COURT – 2:00PM

1. Sorana Cirstea v Emma Raducanu

2. Felix Auger-Aliassime v Nick Kyrgios

3. Marin Cilic v Daniil Medvedev

NO.2 COURT – 12:00AM

1. Angelique Kerber v Aliaksandra Sasnovich

2. Taylor Fritz v Alexander Zverev

NO.3 COURT – 12:00AM

1. Matteo Berrettini v Aljaz Bedene

2. Anastasija Sevastova v Barbora Krejcikova

COURT 12 – 12:00AM

1. Hubert Hurkacz v Alexander Bublik

2. Jamie Murray / Bruno Soares v

Andrey Golubev / Robin Haase

3. Ken Skupski / Jessica Pegula v

Arthur Fery / Tara Moore

COURT 18 – 12:00AM

1. Karolina Muchova v Anastasia Pavlyuchenkova

Not Before: 12:30pm

2. Luke Bambridge / Dominic Inglot v

Max Purcell / Luke Saville

3. Shuko Aoyama / Ena Shibahara v

Tereza Martincova / Marketa Vondrousova

4. Coco Gauff / Caty McNally v

Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo

COURT 5 – 12:00AM

1. Elixane Lechemia / Ingrid Neel v

Hao-Ching Chan / Latisha Chan

2. Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi v

Lloyd Harris / Alexei Popyrin

3. Sander Gille / Hayley Carter v

Marcelo Demoliner / Luisa Stefani

4. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Nadiia Kichenok v

Alexander Bublik / Anastasia Pavlyuchenkova

COURT 6 – 12:00AM

1. Andreea Mitu / Monica Niculescu v

Caroline Dolehide / Storm Sanders

2. Marton Fucsovics / Stefano Travaglia v

Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Misaki Doi / Viktorija Golubic v

Su-Wei Hsieh / Elise Mertens

COURT 8 – 12:00AM

1. Aleksandra Krunic / Nina Stojanovic v

Mona Barthel / Julia Wachaczyk

2. Veronika Kudermetova / Elena Vesnina v

Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza

3. Simone Bolelli / Maximo Gonzalez v

Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin

4. Rajeev Ram / Bethanie Mattek-Sands v

Nicholas Monroe / Renata Voracova

COURT 10 – 12:00AM

1. Tomislav Brkic / Nikola Cacic v

Marcus Daniell / Philipp Oswald

2. Asia Muhammad / Jessica Pegula v

Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya

3. Marie Bouzkova / Lucie Hradecka v

Anna Blinkova / Anna-Lena Friedsam

4. Luke Bambridge / Asia Muhammad v

Neal Skupski / Desirae Krawczyk

COURT 14 – 12:00AM

1. Ilya Ivashka v Jordan Thompson

2. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara v

Alastair Gray / Aidan McHugh

3. Petra Martic / Shelby Rogers v

Harriet Dart / Heather Watson

4. Aidan McHugh / Emily Webley-Smith v

Rohan Bopanna / Sania Mirza

COURT 15 – 12:00AM

1. Jelena Ostapenko v Ajla Tomljanovic

2. Matthew Ebden / John-Patrick Smith v

Ariel Behar / Gonzalo Escobar

3. Marta Kostyuk / Jelena Ostapenko v

Sharon Fichman / Giuliana Olmos

4. Matthew Ebden / Samantha Stosur v

Mate Pavic / Gabriela Dabrowski

COURT 16 – 12:00AM

1. Magda Linette v Paula Badosa

2. Raven Klaasen / Ben McLachlan v

Ricardas Berankis / Dominik Koepfer

3. Kaitlyn Christian / Nao Hibino v

Laura Siegemund / Vera Zvonareva

4. Divij Sharan / Samantha Murray Sharan v

Raven Klaasen / Darija Jurak

COURT 17 – 12:00AM

1. Lorenzo Sonego v James Duckworth

2. Jeremy Chardy / Fabrice Martin v

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

3. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah v

Rafael Matos / Thiago Monteiro

TO BE ARRANGED 1 –

Not Before: 6:00pm

1. TBD v

Jeremy Chardy / Naomi Broady

Not Before: 6:30pm

2. Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova v

Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva

Not Before: 6:30pm

3. Ivan Dodig / Filip Polasek v

Jaume Munar / Cameron Norrie

Not Before: 6:30pm

4. Gonzalo Escobar / Vera Zvonareva v

Jean-Julien Rojer / Andreja Klepac