Da Wimbledon: Fabio Fognini “C’è tanta amarezza perchè sentivo che potevo andare avanti ma vado a casa a testa alta” (con il video della partita di oggi con Rublev)

Fabio Fognini : “Anche se ho perso sicuramente c’è tanta amarezza oggi perchè ho fatto come “Pollicino” ho seminato ma non ho raccolto abbastanza, quindi mi girano parecchie.

Ho avuto diverse possibiità oggi quasi sempre prima io ma non sono riuscito a concretizzarle. Nel primo le ho avute io ed ho perso il set, nel secondo lui e l’ho vinto io, nel terzo ho avuto delle possibiltà ma il parziale è stato lui a vincerlo e nel quarto ho avuto delle possibilità all’inizio e niente da fare.

C’è tanta amarezza perchè sentivo che potevo andare avanti ma vado a casa a testa alta. Rublev qui sull’erba gioca peggio si adatta meno rispetto all’Australian Open o Us Open però mi ha battuto lo stesso.”