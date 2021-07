Wimbledon: Fognini cede in quattro set a Rublev, bella partita, più incisivo al servizio il russo

Fabio Fognini disputa una buona partita contro Andrey Rublev, ma cede in quattro set, 6-3 5-7 6-4 6-2 lo score finale a favore del russo. Nei primi tre set si è giocato davvero un bel tennis, con grande equilibrio, intensità e molti punti spettacolari. L’equilibrio si è rotto più per una forte accelerata di qualità da parte di Andrey o Fabio che per errori o tensione. Il secondo set è stato molto divertente, con fasi davvero notevoli ed un finale spettacolare dell’azzurro, bravissimo a conquistare i punti decisivi. Nel terzo set è arrivato, quasi all’improvviso, un break per Rublev nel quinto game, in una fase in cui Fabio sembrava più pronto all’affondo, più carico, più vincente. Ha avuto la palla per rientrare l’azzurro nel decimo game, ma col servizio Andrey s’è cavato dal buco. Nel quarto set il ritmo del russo è stato superiore, con Fabio solo a fiammate e in calo d’intensità , forse ha anche accusato l’aggravarsi del problema alla gamba (ha chiamato il time out medico sulla fine del secondo set).

Nel complesso, il servizio ha fatto la differenza: più incisivo Rublev nel trovare punti importanti con la prima in fasi critiche, respingendo alcune chance importanti di Fognini. In tutto il match Fabio ha costruito molto, ma Andrey è stato più pronto a sfruttare le occasioni, come dimostra anche il computo delle palle break (solo 2 su 9 per Fabio, contro il 5 su 13 per Andrey). Quello dell’handicap al servizio è purtroppo un “film già visto” per il ligure, costretto ogni volta a costruire tanto e rischiare molto per fare i punti, non avendo nella battuta un’arma importante. Fattore questo ancor più decisivo sui prati.

La partita è stata di qualità , con un po’ di alti e bassi, ma complessivamente ha regalato molti momenti di spettacolo, con punti vincenti notevoli. Nei primi tre set, dove ha regnato un grandissimo equilibrio, entrambi hanno cercato di comandare, di prendere l’iniziativa e rubare spazio all’avversario. Fognini dal centro ha prodotto molti cambi di ritmo col diritto bellissimi, e ha pure disegnato il campo con dei rovesci lungo linea spettacolari. Forse avrebbe dovuto cercarne di più, perché nonostante la componente di rischio è una soluzione che Rublev soffre molto, stazionando sulla sinistra per comandare col diritto. Tatticamente non era una partita facile, perché quando Rublev prende possesso del ritmo dello scambio col diritto, inizia a martellare e diventa molto difficile uscirne. È stato anche bravo l’azzurro a reggere e invertire l’inerzia in molti scambi, come a rubare il tempo al russo e chiuderlo nell’angolo, entrando quindi in campo coi piedi e via, accelerazione vincente col diritto inside out.

In risposta invece Rublev è stato superiore, soprattuto sulle seconde palle dell’azzurro ha spinto forte e ricavato molti punti importanti, come nello strappo decisivo all’avvio del quarto set. Fognini anche in risposta non è stato negativo, ha impensierito Rublev in molte occasioni, ma purtroppo in diverse fasi in cui poteva scappare via non è riuscito nell’impresa, anche per la qualità del rivale con il servizio. Nel complesso del match, la “morsa” del russo, la sua intensità nella spinta ha pagato, ma la partita è girata con quel break a metà del terzo set, in un momento che era tecnicamente positivo per l’azzurro.

La seconda settimana ai Championships resta un tabù per Fabio. È un peccato, perché col suo braccio, con i suoi cambi di ritmo, la velocità di esecuzione e la completezza nel creare situazioni positive, gli ingredienti per fare bene ci sarebbero eccome. Alla lista manca purtroppo il servizio, quell’ancora di salvezza nei momenti chiave e arma per ricavare punti facili. Se ci avesse creduto di più qualche anno fa, provando a migliorare nettamente questo colpo, forse oggi potevamo raccontare un’altra storia.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita

Si inizia alle 12:07 sotto un bel sole, col russo alla battuta. Con un Ace vince a zero il suo turno di servizio. Fognini serve per la prima volta nel match. Veloce Fabio nell’entrare in campo coi piedi dopo il servizio, anticipare col diritto e venire avanti. Andrey martella col diritto, si va ai vantaggi. Due belle prime lo portano 1 pari. Sembra entrato bene in partita l’azzurro, attento a non far scappare via Rublev, uno che quando vai in comando può diventare incontenibile mentre può soffrire quando si gioca punto su punto. Nel terzo game un bel cambio di ritmo col diritto lungo linea e poi una risposta lunga e precisa portano l’azzurro 15-40, prime palle break del match. Con due prime solide cancella le chance Rublev e si porta 2-1. Entrambi cercano di prendere subito l’iniziativa, il primo che rallenta è “messo sotto” ad un anticipo e colpo in spinta dell’altro. Non facile mentalmente per Fognini, che ama giocare col tempo del match, rallentare e poi improvvisamente strappare. Nel quinto game sul 30 pari un bella risposta di Fabio sorprende Rublev, che sbaglia. Altra palla break per Fognini, ma ancora col servizio il russo si salva. Forza col diritto l’azzurro, con un bel cross dal centro sfonda e strappa la seconda PB del game. Si scambia, comanda Andrey e guadagna campo, fino a chiudere col diritto inside out. Game molto complicato, ma 3-2 Rublev, che ora è super aggressivo in risposta. Con un paio di “mazzate” notevoli si porta 15-40, prime palle break a favore. Eccellente “Fogna”: prima un gran servizio, e capolavoro sulla seconda, quando esce da uno scambio difensivo con un’accelerazione di rovescio lungo linea perfetta. Un errore in scambio costa a Fabio la terza palla break. Se la gioca bene, tocca col rovescio portando il rivale in una zona scomoda e chiude di volo. Bel tennis complessivamente. Un altro errore fa esplodere Fognini, e quarta palla break da difendere. E che difesa… con un tocchetto in contro balzo trova un vincente tanto bello quanto estemporaneo, in pieno “Fogna-Style”. Dopo aver salvato la 5a palla break, Fognini si porta 3 pari, che lotta. Anche nell’ottavo game Fognini va in difficoltà al servizio. Due errori (brutto un diritto totalmente gratuito) e 0-30. Attacca ma la sua palla va di poco lunga, 0-40. Stavolta le palle break sono tre e consecutive. Scambio violento dal fondo, il primo a sbagliare è l’azzurro che subisce il primo BREAK del match. 5-3 Rublev, serve per il primo set. Con un parziale di 12 punti a 2, Andrey chiude il parziale 6-3. L’improvviso calo di Fabio, gli costa il set, fino agli ultimi tre giochi c’era grande equilibrio.

Secondo set, Fognini serve per primo e torna bene in partita, sicuro al servizio e rapido con i colpi. 1-0 avanti. Con un paio di ottime difese (grande lob in corsa), Fabio si porta 0-30 (6 punti di fila nel set). Il servizio riporta in carreggiata il russo, molto preciso al T. Con quattro punti di fila si porta 1 pari. Terzo game, Fabio sbaglia un attacco in contro tempo che gli costa una palla break sul 30 pari. Con una risposta bomba, che l’azzurro non contiene, strappa di nuovo il game Rublev, un BREAK che lo manda avanti 2-1 e servizio. Sembra in difficoltà a tenere alta l’intensità Fognini, delle piccole pause nella lunghezza di palla e nell’aggressività che paga immediatamente. Senza problemi Andrey consolida il gap, portandosi 3-1. Non cala il martellamento di Rublev, prontissimo a saltare sulla palla fin dalla risposta e spingere, ma con un paio di buone prime l’azzurro resta in scia sul 2-3. Fabio prova a spingere per mettere pressione al rivale, si porta 15-30 (gran diritto vincente) ma il forcing del russo lo porta 4-2. Ha ritrovato la massima efficacia col diritto l’azzurro, sale 3-4, il problema è incidere in risposta per tornare in vita nel set… Ci prova ancora, prima con una risposta di rovescio in totale anticipo, splendida, e quindi con un attacco in contro tempo chiuso di volo alla perfezione. 30 pari e poi vantaggi, con uno dei rari errori di Andrey in spinta nel set. Grande mano di “Fogna”! Chiama a rete Rublev con la palla corta, tocca e lobba il rivale. Palla break Fognini! Larga!!! Muore larga l’accelerazione – esagerata – del russo, a campo aperto. BREAK Fognini, 4 pari, grande strappo di Fabio, il set si riapre. Grande lotta ora in campo, nella fase decisiva del secondo parziale. 0-30 e poi 30-40, con un diritto di Fabio che scappa via. Con una buona smorzata di rovescio si salva Fognini e si porta avanti 5-4. Da 2-4, con tre games di fila, è avanti l’azzurro. Arriva il trainer a massaggiare il polpaccio e l’articolazione sotto il ginocchio destro di Fabio. Concede col rovescio Rublev, 30 pari e un errore col diritto inside out gli costa un Set Point! Fortunato il russo… stecca malamente una palla, che prende una traiettoria bizzarra e Fognini non riesce a gestirla. Si salva Andrey, 5 pari. La bagarre continua, si lotta punto su punto. Sul 30 pari corre avanti Fognini, la volée giocata “in pancia” è di poco lunga. Palla Break per Rublev. Se la gioca bene l’azzurro, comanda col diritto e chiude dall’angolo sinistro. 6-5 Fognini. Sotto pressione, Rublev è meno preciso e “Fogna” sale in cattedra. Trova l’azzurro un’altra accelerazione lungo linea di rovescio splendida, 15-30. Rublev si fa trovare fuori posizione, nella terra di nessuno, è punito da un cross di diritto perfetto di Fabio. 15-40 e due Set point! Che Vincente! Si scambia, cambia ritmo col diritto lungo linea e trova un’accelerazione spettacolare Fognini. 7-5 Fognini, un set lottato e meritatamente vinto dall’azzurro. Più vincenti nel set e meno errori, con il 70% di prime in campo.

Terzo set, Fabio scatta alla battuta dopo aver subito un altro trattamento alla gamba. Nel terzo game Fabio è in ritardo su un paio di accelerazioni del rivale, 0-30. Forza troppo Rublev, finisce per sbagliare, mentre Fognini ritrova una prima vincente. Con un nastro fortunato, vince il quarto punto di fila il ligure, avanti 2-1. L’equilibro di rompe nel quinti game, con Fabio alla battuta. Spinge forte il russo, Fabio per uscire dalla morsa sbaglia un paio di colpi. 15-40 e due palle break. Non entra la prima… Andrey prende possesso dello scambio, con un cross potentissimo forza l’errore dell’azzurro. Break Rublev, 3-2 e servizio, improvviso strappo a favore del russo, con consolida il vantaggio sul 4-2. Brutti segnali per Fognini nel settimo game, da 40-0 con errori e un doppio fallo si va ai vantaggi, sembra un piccolo calo fisico. Ritrova velocità col diritto e via avanti, con grande fatica vince il game, 3-4. Si scorre sui servizi, con 2 Ave Fognini resta aggrappato sul 4-5. Ora il russo serve per il terzo set, ma è l’azzurro a martellare sulle seconde del rivale. Con due grandi winner inside out è 0-30. Torna aggressivo Rublev, due “sberle” e 30 pari. Avanza e chiude sotto rete Andrey, 40-30 e primo Set Point. Si scambia, è il russo a forzare lungo. Lungo scambio, un rimbalzo fasullo porta “Fogna” a steccare col diritto. Secondo Set Point, ma lo annulla Fabio con un bel rovescio profondo. Stavolta è Rublev ad affossare in rete col diritto, fa cadere la palla e sbaglia. Palla break per Fognini! Col forcing dal centro, si salva Andrey. Grande lotta in campo e buon tennis. Chiude al secondo set point Rublev, ottima prima di servizio al centro. 6-4 Rublev, un set molto equilibrato, girato su di un solo break e con Fabio molto vicino al rivale.

Quarto set, Fognini alla battuta. Commette un doppio fallo, ma vince il primo game. Lo segue Rublev, molto solido. Nel terzo game si scambia, qualche errore. Un rovescio in rete costa all’azzurro la prima PB del set. Bravo Fabio a spingere dal centro col diritto. Un classico unforced costa a Fognini un’altra palla break. Lungo col rovescio, male in questa fase l’azzurro, che patisce un BREAK che manda Rublev avanti 2-1 e servizio. Il match adesso è davvero in salita… Andrey ha un minimo calo d’intensità , Fabio sale 15-30 ma regala un diritto fuori. Ci pensa il russo a sbagliare di rovescio, 30-40 e palla del contro break per “Fogna”! Trova una bella prima da sinistra, non risponde in campo l’azzurro. Bagarre in questa fase, meno qualità ma up and down di entrambi. Un diritto in rete costa a Fognini l’errore che manda 3-1 avanti Rublev. Nel quinto game l’azzurro sembra scarico con le gambe, spinge poco con le gambe, commette due doppi falli. Sul 15-40 Rublev trova una risposta col diritto cross incredibile, la palla passa velocissima, imprendibile. Doppio break per il russo, avanti 4-1 e servizio. Il set scorre via sui servizi, fino al 6-2 finale (Ace sul match point, il 13esimo del match) a favore del russo, che per la prima volta accede alla seconda settimana di Wimbledon. Esce sconfitto Fognini, con una buona prestazione ma anche qualche rammarico perché le occasioni per far girare il match a suo favore ci sono state.

Marco Mazzoni

F. Fognini vs A. Rublev