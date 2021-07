Wimbledon: Anche Lorenzo Sonego accede al terzo turno come da pronostico

Lorenzo Sonego per la prima volta in carriera al terzo turno del torneo di Wimbledon.

Il 26enne torinese, n.27 del ranking e 23 del seeding, ha battuto in rimonta per 46 63 76(3) 61, dopo due ore e tre quarti di battaglia, il colombiano Daniel Elahi Galan, n.112 ATP, alla prima presenza nel main draw di Wimbledon.

Sonego ora sfiderà per un posto negli ottavi con l’australiano James Duckworth, 29enne di Sydney, n.91 del ranking.

Nel primo set Lorenzo che si è ritrovato sotto di due break in un attimo (4-0), ha recuperato uno dei due break (4-3) ma l’altro è bastato a Galan per assicurarsi il primo set per 6-4.

Nel secondo set Lorenzo ha preso subito un break di vantaggio, nel quinto gioco ha concesso a Galan una chance per il contro-break ma ha rimesso le cose a posto con un paio di ace (4-1). Proprio grazie al servizio il piemontese ha difeso il vantaggio, pareggiando il conto dei set per 6 a 3 N

Nel terzo set Galan ha brekkato l’azzurro nel secondo game ma Sonego lo ha riagganciato (2-2). Poi è stato lui a prendere un break di vantaggio e a restituirlo subito (3-3). I due hanno lottato spalla a spalla e a decidere è stato un tie-break dominato da Lorenzo (3-1, 6-2) che se lo è aggiudicato per 7 punti a 3.

Nel quarto set nel quarto gioco con un bel passante di diritto Sonego ha strappato il servizio al colombiano e poi ha allungato sul 4-1. Nel sesto game Lorenzo ha centrato un altro break nonostante Galan fosse avanti 40-0 e poi con il quinto gioco di fila ha archiviato la pratica per 6-1.