Wimbledon: Il programma completo di Giovedì 01 Luglio 2021. In campo 4 azzurri in singolare

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Barty vs A. Blinkova

E. Vesnina vs C. Gauff

R. Federer vs R. Gasquet

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Bolt vs C. Norrie

C. Alcaraz vs D. Medvedev

V. Azarenka vs S. Cirstea

No.2 Court – Ore: 12:00am

T. Sandgren vs A. Zverev

E. Svitolina vs M. Linette

A. Kerber vs S. Sorribes Tormo

F. Auger-Aliassime vs M. Ymer

No.3 Court – Ore: 12:00am

A. Petkovic vs B. Krejcikova

M. Berrettini vs B. Van De Zandschulp

D. Kasatkina vs J. Ostapenko

G. Mager vs N. Kyrgios

Court 12 – Ore: 12:00am

Kr. Pliskova vs A. Pavlyuchenkova

J. Duckworth vs S. Querrey

A. Bublik vs G. Dimitrov

Court 18 – Ore: 12:00am

K. Muchova vs C. Giorgi

K. Nishikori vs J. Thompson

M. Cilic vs B. Bonzi

E. Raducanu vs M. Vondrousova

Court 4 – Ore: 12:00am

H. Dart / H. Watson vs K. Kanepi / S. Zhang

M. Kostyuk vs A. Sevastova

T. Moore / E. Silva vs L. Siegemund / V. Zvonareva

K. Skupski / N. Skupski vs L. Broady / R. Peniston

J. Clarke / M. Copil vs M. Daniell / P. Oswald

Court 5 – Ore: 12:00am

N. Mektic / M. Pavic vs J. Erlich / A. Vasilevski

S. Rogers vs M. Sakkari

R. Klaasen / B. McLachlan vs A. Molteni / A. Vavassori

L. Fernandez / A. Potapova vs N. Kichenok / R. Olaru

D. Jurak / A. Klepac vs P. Martic / S. Rogers

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Aoyama / E. Shibahara vs G. Dabrowski / C. Garcia

N. Broady / J. Burrage vs V. Kuzmova / A. Rus

K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove vs E. Lechemia / I. Neel

M. Brengle / L. Zhu vs A. Blinkova / A. Friedsam

Court 7 – Ore: 12:00am

H. Carter / L. Stefani vs A. Krunic / N. Stojanovic

T. Puetz / M. Venus vs M. Ebden / J-P. Smith

R. Albot / N. Basilashvili vs M. Fucsovics / S. Travaglia

W. Koolhof / J. Rojer vs L. Glasspool / H. Heliovaara

V. Gracheva / O. Kalashnikova vs N. Bains / S. Murray Sharan

Court 8 – Ore: 12:00am

B. Mattek-Sands / S. Mirza vs A. Guarachi / D. Krawczyk

R. Bopanna / D. Sharan vs H. Kontinen / E. Roger-Vasselin

D. Lajovic / I. Sabanov vs M. Granollers / H. Zeballos

S. Arends / M. Middelkoop vs A. Begemann / J. Melzer

F. Krajinovic / M. Sabanov vs S. Bolelli / M. Gonzalez

Court 9 – Ore: 12:00am

V. Heisen / K. Peschke vs S. Fichman / G. Olmos

A. Golubev / R. Haase vs M. Demoliner / S. Gonzalez

V. Diatchenko / G. Voskoboeva vs S-W. Hsieh / E. Mertens

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs A. Anisimova / S. Stephens

Court 10 – Ore: 12:00am

A. De Minaur / M. Reid vs L. Johnson / A. Matusevich

A. Goransson / C. Ruud vs F. Lopez / M. Lopez

M. Doi / V. Golubic vs E. Alexandrova / Y. Wang

R. Arneodo / I. Zelenay vs R. Berankis / D. Koepfer

S. Caruso / A. Davidovich Fokina vs K. Krawietz / H. Tecau

Court 11 – Ore: 12:00am

S. Gille / J. Vliegen vs O. Marach / A. Qureshi

A. Behar / G. Escobar vs H. Nys / J. O’Mara

N. Lammons / J. Withrow vs L. Kubot / M. Melo

S. Santamaria / T. Zidansek vs L. Arruabarrena / N. Podoroska

A. Muhammad / J. Pegula vs L. Davis / A. Raina

Court 14 – Ore: 12:00am

A. Bedene vs Y. Nishioka

P. Martinez vs G. Monfils

A. Tomljanovic vs A. Cornet

S. Parker / J. Ward vs L. Bambridge / D. Inglot

Court 15 – Ore: 12:00am

Z. Diyas / A. Rodionova vs T. Babos / K. Mladenovic

R. Bautista Agut vs M. Kecmanovic

J. Chardy vs I. Ivashka

H. Hurkacz vs M. Giron

Court 16 – Ore: 12:00am

C. Garin vs M. Polmans

L. Sonego vs D. Galan

K. Juvan vs C. Burel

Court 17 – Ore: 12:00am

Y. Putintseva vs P. Badosa

C. Vandeweghe vs K. Siniakova

T. Fritz vs S. Johnson

N. Hibino vs A. Sasnovich