Da Wimbledon: Parlano Berrettini, Sonego, Mager e Giorgi “Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza senso” (con i video di tutte le partite degli azzurri di oggi)

Matteo Berrettini : “Non esistono partite facili soprattutto qui a Wimbledon e sull’erba. Arrivi in campo e se il favorito e tutti vogliono batterti ed è anche una cosa bella per te ma diventa tutto un pochino più difficile. Dopo aver perso il secondo set sono stato bravo a tenere nel terzo parziale quando l’inerzia della partita stava cambiando e poi nel quarto set ho giocato davvero bene. Sono stato bravo e la partita non era affatto così facile.

Anche se i miei colpi migliori sono il servizio ed il diritto anche di rovescio sto giocando bene. Cerco di variarlo sempre. Oggi ad un certo punto Pella mi cercava più il diritto che il rovescio dato che era più in difficolta tirando sul rovescio.

So che ho il livello, che ho le armi per andare molto avanti nel torneo. Ed anche la mentalità per arrivare in fondo. Ma, come avete visto anche oggi, ogni partita è una lotta, ogni partita è davvero difficile. Adesso devo andare per gradi. Devo solo pensare alla partita di domani. Certo, mi piacerebbe fare un percorso lungo, ma passo dopo passo. So che posso farcela, ma so anche che sarà dura”,

Lorenzo Sonego : “Vedevo che Sousa non stava benissimo, quindi mi sono detto se vuole vincere la partita, deve giocare almeno quattro ore e questo mi ha tranquillizzato. “Nel secondo set ho avuto qualche difficoltà, vedendo l’avversario che sembrava non farcela e poi invece si metteva a giocare, ma sono stato bravo a rimanere lì su tutti i punti.

Sarà una partita dura contro Galan, un giocatore molto completo che sa fare tutto, quindi non voglio guardare troppo avanti, Qui sull’erba è così, non puoi perdere la concentrazione neanche per un secondo.

Le condizioni mi sembrano più lente di Eastbourne; si palleggia tanto, ma la palla è più difficile da controllare”.

Gianluca Mager : “Era una partita difficile perchè io sono arrivato a Londra cinque giorni fa e mi sono allenato veramente poco su questi campi e anche lui era però nelle mie stesse condizioni.

Era un buon turno per entrambi, c’era tanta tensione ieri ma sono stato bravo a gestire al meglio i momenti difficili della partita

Stamane quando mi sono alzato ero già molto positivo per la partita di oggi c’era meno tensione rispetto alla giornata di ieri ed ho giocato anche meglio. Ogni game al servizio oggi ho dovuto annullare delle palle break e in quei momenti sono stato davvero bravo.”.

Camila Giorgi : “Mi sono trovata molto bene oggi ed ho giocato una bella partita. Fisicamente sono stata bene rispetto alla partita di Eastbourne dove mi sono ritirata.

Sono ordinata ultimamente e non faccio tattiche senza senso quindi questo mi ha aiutato tanto giocando in questo modo. Se invece inizio a fare qualsiasi cosa diventa difficile

Oggi mi sono trovata davvero molto bene in campo“.