Wimbledon: Avanza come un treno Camila Giorgi

Camila Giorgi senza nessun problema approda al secondo turno del torneo di Wimbledon.

La 29enne di Macerata, n.62 WTA, ha sconfitto la svizzera Jil Teichmann, n.55 WTA, già battuta negli ottavi di Linz (veloce indoor) nel 2018, con il risultato di 62 62 in 1 ora e 5 minuti di partita.

Al secondo turno Camila Giorgi sfiderà Karolina Muchova classe 1996 e n.22 WTA.

Nonostante la maggiore esperienza di Camila, si pensava che l’incontro potesse essere un po’ più combattuto, ma l’elvetica è stata dominata dall’azzurra. Dopo un inizio equilibrato, dal 2-2 Camila ha strappato due volte il servizio, vincendo il primo set per 6 a 2. Nella seconda frazione la musica non è cambiata, con la Giorgi che ha infilato un break nel primo ed al quinto game conquistando la partita per 6-2.