Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Lorenzo Sonego al secondo turno. Out Caruso

Avanza al secondo turno Lorenzo Sonego, n.27 del ranking e 23 del seeding, sorteggiato al primo turno contro il portoghese Pedro Sousa, n.121 ATP, mai affrontato in carriera.

L’azzurro si è imposto sul giocatore lusitano con il risultato di 62 75 60 in 1 ora e 48 minuti di partita.

Al secondo turno affronterà Daniel Elahi Galan classe 1996 e n.112 ATP.

Da segnalare i problemi fisici del tennista portoghese che già nel primo set, come nel terzo, ha chiamato il fisioterapista per un problema agli addominali.

Sonego dal canto suo ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set quando ha ceduto la battuta nel terzo game e poi sotto per 3 a 5, nel decimo gioco ha annullato una palla set sul servizio di Pedro, prima di brekkare l’avversario e vincere poi la frazione, grazie al break nel dodicesimo gioco, per 7 a 5.

Niente da fare per Salvatore Caruso sconfitto all’esordio per 76(5) 76(1) 61 dopo 2 ore e 40 minuti dal croato Marin Cilic.

Ricordiamo che il match era stato sospeso ieri per oscurità con Cilic avanti di un set.

Wimbledon – 2° Turno

Slam Wimbledon A. Seppi A. Seppi 2 4 2 D. Kudla D. Kudla 6 6 6 Vincitore: D. Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 0-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Kudla 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Seppi 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Kudla 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 40-40 0-2 D. Kudla 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 40-30 0-2 D. Kudla 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 30-30 0-2 D. Kudla 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-30 0-2 D. Kudla 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-2 D. Kudla 15-0 30-0 15-0 0-1 → 0-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Seppivs D. Kudla

Court 11 – Ore: 12:00am

4° Inc. F. Fognini vs L. Djere



Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 6 6 0 6 L. Djere L. Djere 3 4 6 4 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-5 → 0-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 L. Djere 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Fognini 30-0 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Wimbledon – 1° Turno

No.3 Court – Ore: 12:00am

1° Inc. M. Berrettini vs G. Pella



Slam Wimbledon M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 6 3 6 6 G. Pella G. Pella 4 6 4 0 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

2° Inc. M. Cilic vs S. Caruso



Slam Wimbledon M. Cilic [32] M. Cilic [32] 7 7 6 S. Caruso S. Caruso 6 6 1 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Cilic 15-0 30-0 15-0 40-30 15-0 5-1 → 6-1 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Caruso 0-15 0-30 0-15 0-30 30-30 30-40 30-30 40-40 30-30 40-40 A-40 1-0 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 12:00am

3° Inc. L. Sonego vs P. Sousa



Slam Wimbledon L. Sonego [23] L. Sonego [23] 6 7 6 P. Sousa P. Sousa 2 5 0 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Sousa 0-15 0-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

1° Inc. J. Teichmann vs C. Giorgi



Slam Wimbledon J. Teichmann J. Teichmann 2 2 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

2° Inc. G. Mager vs J. Londero