Wimbledon: Fabio Fognini “Mi sento tranquillo e fisicamente sto bene” (con il video della partita)

Fabio Fognini : “Se devo fare un bilancio dei due giorni ero più contento ieri per come ho giocato. Comunquue è andata bene lo stesso perchè sono riuscito a chiuderla in tre set.

Alla fine il bilancio è positivo.

Io sono sempre stato un tennista abbastanza diesel ed il tre set su cinque aiuta a rientrare in partita e ad avere più chance.

C’è il problema della maggiore resistenza. Devi stare bene fisicamente. Bene oggi che sono riuscito a chiuderla in tre set senza sbavature.

Mi sento tranquillo e fisicamente sto bene. Mi sento maggiormente libero. Qui non sono mai andato molto bene ci sono grandi giocatori ma sono contento del passaggio al secondo turno”.