Wimbledon: Fabio Fognini avanza al secondo turno

Sospeso per oscurità e rinviato ad oggi Fabio Fognini non ha avuto particolari problemi ed è approdato al secondo turno del torneo di Wimbledon.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 del ranking e 26 del seeding, era in vantaggio per due set a zero con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.39 ATP: 76(4) 62 il punteggio al momento dell’interruzione.

Oggi l’azzurro ha chiuso il terzo set per 6 a 4 conquistando la partita in 1 ora e 57 minuti.

Al secondo turno Fabio Fognini affronterà Cuevas o Djere.

Nel primo set regnava l’equilibrio un’unica palla-break (anche set-point) concessa e salvata dal catalano nel decimo gioco. A decidere è stato un tie-break dove Fognini è sempre stato in vantaggio e che ha chiuso per 7 punti a 4.

Nel secondo gioco del secondo parziale Fabio ha annullato la prima palla-break del match, poi però è stato lui a togliere per due volte di fila la battuta a Ramos (terzo e settimo gioco), chiudendo il set per 6-2.

Nel terzo set disputato oggi Fognini dopo aver perso un break nel sesto gioco piazzava il break decisivos ul 3 pari, prima di chiudere la partita per 6 a 4 dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta dell’incontro.