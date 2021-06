Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani nel Day 2. Fuori Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Sospesi per oscurità Mager e Caruso

Semaforo rosso per Jasmine Paolini all’esordio nel tabellone principale del torneo di Wimbledon.

Di esperienza ne ha tanta l’avversaria di Paolini, n.88 WTA, che alla sua prima partecipazione al main draw di Wimbledon è stata sconfitta per 64 63, in 66 minuti di gioco, dalla tedesca Andrea Petkovic, n.130 del ranking, in campo per la dodicesima volta nello Slam British dove non è mai andata oltre il terzo turno.

Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan. Prima volta nel main draw (quarta partecipazione) per la mancina di Firenze, n.98 WTA, che è stata superata dalla russa Elena Vesnina, n.370 WTA, in gara con il ranking protetto in due set.

Wimbledon – 1° Turno

Court 18 – Ore: 12:00am

2° Inc. F. Fognini vs A. Ramos-Vinolas



Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 7 6 6 A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 6 2 4 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Ramos-Vinolas 40-15 5-3 → 5-4 F. Fognini 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 40-15 0-0 → 0-1 F. Fognini 0-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4° Inc. M. Cilic vs S. Caruso



Slam Wimbledon M. Cilic [32] M. Cilic [32] 0 7 0 S. Caruso • S. Caruso 0 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Caruso 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Caruso 0-15 0-30 0-15 0-30 30-30 30-40 30-30 40-40 30-30 40-40 A-40 1-0 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

4° Inc. L. Sonego vs P. Sousa RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

2° Inc. E. Vesnina vs M. Trevisan



WTA WTA Wimbledon Vesnina E. Vesnina E. 7 6 Trevisan M. Trevisan M. 5 1 Vincitore: Vesnina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Vesnina E. 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Vesnina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Vesnina E. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3

Court 14 – Ore: 12:00am

3° Inc. H. Hurkacz vs L. Musetti



Slam Wimbledon H. Hurkacz [14] H. Hurkacz [14] 6 7 6 L. Musetti L. Musetti 4 6 1 Vincitore:Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 4-0 H. Hurkacz 30-0 3-0 → 4-0 L. Musetti 4-0 H. Hurkacz 30-0 40-15 30-0 3-0 → 4-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

3° Inc. A. Petkovic vs J. Paolini



Slam Wimbledon A. Petkovic A. Petkovic 6 6 J. Paolini J. Paolini 4 3 Vincitore: A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 5-3 → 5-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

3° Inc. J. Londero vs G. Mager