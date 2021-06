Tsitsipas: “Avrei dovuto giocare qualche match su erba”

La sconfitta di Stefanos Tsitsipas è stato il “botto” della prima giornata dei Championships. Il finalista di Roland Garros ha perso molto nettamente contro l’americano Tiafoe, mostrando una condizione incerta ed un pessimo adattamento all’erba. Per questo, nella press conference post partita, il greco ha ammesso di aver sbagliato l’approccio a Wimbledon.

“Oggi è stata dura. Forse avrei dovuto giocare la settimana prima di Wimbledon, Maiorca o Eastbourne…. Non sono sicuro. Uno qualsiasi di questi tornei mi avrebbe sicuramente aiutato a trovare una forma migliore e a preparare il mio tennis per l’erba”.

“Di sicuro la mancanza di partite prima di Wimbledon è stata cruciale oggi. Ho iniziato a sentire il mio gioco un po’ meglio verso la fine del terzo set, anzi a metà del terzo. Sentivo meglio i miei colpi, ho iniziato a sentire che era il momento di mettere più pressione, stavo meglio in campo. Ovviamente non volevo che fosse così, arrivare al punto in cui mi sentivo completamente fuori controllo. Ma è giusto dire che lui oggi ha giocato davvero bene. Non sono riuscito a mantenere l’intensità, non sono riuscito a mettere qualcosa in campo di meglio di lui”.

Tsitsipas ha anche ammesso di non esser sceso in campo con la motivazione al massimo: “È normale per me giocare molto più motivato di oggi. Ma questo non è un motivo sufficiente per non giocare bene…. Onestamente sento che se avessi lavorato un po’ di più, se avessi giocato un po’ di più su questa superficie, credo che avrei fatto assai meglio”.

In realtà, il rapporto tra Tsitsipas e Wimbledon è piuttosto complicato. Il greco infatti ha partecipato a 4 edizioni del torneo nel main draw, riuscendo solo a vincere 1 match, quello di 1°turno nel 2018, perdendo poi al secondo turno vs. Isner. Nelle altre tre partecipazioni, ha perso sempre al primo turno. È il segnale evidente che qualcosa nel suo tennis non funziona sui prati. Su erba è fondamentale riuscire a giocare con tempi di gioco accorciati, spingere sull’anticipo, giocare movimenti brevi e colpi bloccati, essere pronti ad entrare in campo e non avere fasi passive. Il tennis mostrato ieri dal greco è stato l’esatto opposto: movimenti troppo ampi, giocati con zero anticipo; quasi mai pronto a togliere il tempo di gioco al rivale, stazionando troppo dietro a scambiare con top spin. Passivo in risposta, mai proiettato a rete.

Tsitsipas ha dimostrato nel 2021 di essere un tennista formidabile sul rosso e sul sintetico. Dovrà ripensare a molti aspetti del suo gioco se vorrà essere competitivo ai Championships 2022.

Marco Mazzoni