Wimbledon: Parlano Jannik Sinner, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Novak Djokovic, Travaglia e Cecchinato (con i video di tutte le partite degli azzurri)

Jannik Sinner : “Non mi sento sicuro quando mi muovo sull’erba, poi quando scivoli due o tre volte sei ancora più insicuro. Provi a fare qualcosa di diverso, a stare più basso… a livello di colpi abbiamo lavorato per andare di più a rete, ma oggi non ci sono riuscito molto. Il lavoro, prima o poi, sicuramente pagherà.

E’ sempre brutto perdere ma sto lavorando bene.

Non è stato semplice fin dall’inizio. Abbiamo avuto un continuo ritardo per colpa della pioggia. Ci avvisavano di mezz’ora in mezz’ora.

Sono stato bravo nel primo set a vincerlo poi dopo ho perso un po’ la fiducia al servizio lui ha risposto sempre e si muove anche abbastanza bene su questi campi.

Peccato per la sconfitta, Ci siamo allenati tantissimo dopo la sconfitta al Queen’s E’ semrpe brutto perdere. Negli allenamenti sembrava andasse tutto bene ed invece quando giochi la partita vera cambia tutto. Sono ovviamente deluso ma prima o poi il lavoro pagherà. ”

Andreas Seppi : “Questa erba è molto più lenta rispetto a quella dove ho giocato le ultime settimane. Sono stato bravo a rispondere sempre a fine secondo e terzo set. Non sono molto contento della prestazione e spero di fare benee al secondo turno contro Kudla.

Questo torneo lo gioco sempre molto volentieri. La partita non è stata giocata troppo bene da me ma alla fine era importante vincerla.

Speriamo di giocare un po’ meglio mercoledì contro Kudla e riuscire a portare a casa un’altra vittoria.

Devo dire che qui i campi rispetto ai tornei sull’erba che ho giocato nelle settimane scorse sono molto più lenti.

La palla si ferma e non schizza come dovrebbe.

Dell’erba mi piace che non devo andare indietro quando tirano forte, ho la palla sempre a questa altezza e riesco a impattarla meglio.

Kudla si adatta molto bene all’erba perché gioca molto piatto. Non sarà un match facile.”

Stefano Travaglia : La partita è stata totalmente a senso unico lui ha giocato meglio di me e dominato dall’inizio alla fine e a me non è riuscito assolutamente nulla.

Uros Vico è il mio nuovo coach e mi sta seguendo da alcune settimane. Lui mi sta aiutando molto, mi dà molta tranquillità, ma quando si arriva a giocare uno Slam non riesco a produrre il tennis che vorrei. Bisogna ripartire da zero: quando si perdono i punti fissi bisogna sgombrare il campo da tutto quello che è successo e chiudere una porta per aprirne un’altra. Ora i miei prossimi imepgni saranno su terra”.

Marco Cecchinato : “Mi sono allenato solamente gli ultimi quattro giorni prima del torneo. ho approfittato di questo periodo della stagione che non mi piace per fare un’altra infiltrazione all’atricolazione iliaco sacrale. Ne avevo già fatta un’altra lo scorso novembre, ed aveva funzionato molto bene, per cui ho deciso di rifarla adesso in questo periodo che per me è complicato.

Penso di aver giocato anche bene i primi due set. Ora andrò sulla terra rossa”.

