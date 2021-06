Wimbledon: Il programma completo di Martedì 29 Giugno 2021. In campo sette azzurri

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Barty vs C. Suarez Navarro

R. Federer vs A. Mannarino

A. Sasnovich vs S. Williams

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Griekspoor vs A. Zverev

A. Kerber vs N. Stojanovic

J. Struff vs D. Medvedev

No.2 Court – Ore: 12:00am

D. Evans vs F. Lopez

D. Schwartzman vs B. Paire

F. Jones vs C. Gauff

L. Pouille vs C. Norrie

A. Cornet vs B. Andreescu

No.3 Court – Ore: 12:00am

M. Buzarnescu vs V. Williams

C. Tauson vs B. Krejcikova

F. Verdasco vs G. Dimitrov

F. Auger-Aliassime vs T. Monteiro

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Shapovalov vs P. Kohlschreiber

C. O’Connell vs G. Monfils

N. Kyrgios vs U. Humbert

V. Azarenka vs K. Kozlova

B. Bencic vs K. Juvan

Court 18 – Ore: 12:00am

E. Mertens vs H. Dart

F. Fognini vs A. Ramos-Vinolas

K. Bertens vs M. Kostyuk

M. Cilic vs S. Caruso

S. Querrey vs P. Carreno Busta

Court 4 – Ore: 12:00am

T. Martincova vs A. Riske

V. Gracheva vs P. Martic

C. Garin vs B. Zapata Miralles

Y. Uchiyama vs C. Alcaraz

L. Fernandez vs J. Ostapenko

Court 5 – Ore: 12:00am

O. Jabeur vs R. Peterson

D. Masur vs S. Kwon

A. Blinkova vs T. Babos

S. Johnson vs D. Novak

G. Minnen vs A. Tomljanovic

Court 6 – Ore: 12:00am

Z. Zhang vs A. Hoang

J. Pegula vs C. Garcia

S. Sorribes Tormo vs A. Konjuh

L. Sonego vs P. Sousa

Court 7 – Ore: 12:00am

D. Vekic vs A. Potapova

V. Zvonareva vs M. Bouzkova

T. Sandgren vs N. Gombos

E. Ruusuvuori vs M. Giron

K. Siniakova vs Y. Wang

Court 8 – Ore: 12:00am

P. Herbert vs P. Andujar

O. Otte vs A. Rinderknech

A. Sevastova vs Z. Diyas

M. Kukushkin vs A. Bublik

E. Perez vs C. Burel

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Zhu vs M. Barthel

P. Cuevas vs L. Djere

M. Trungelliti vs B. Bonzi

O. Govortsova vs C. Vandeweghe

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Li vs N. Podoroska

L. Harris vs R. Berankis

M. Polmans vs Y-H. Lu

J. Duckworth vs R. Albot

Court 11 – Ore: 12:00am

D. Lajovic vs G. Simon

E. Vesnina vs M. Trevisan

T. Fritz vs B. Nakashima

D. Kasatkina vs P. Tig

Court 14 – Ore: 12:00am

Ka. Pliskova vs T. Zidansek

L. Samsonova vs K. Kanepi

H. Hurkacz vs L. Musetti

D. Galan vs F. Coria

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Sakkari vs A. Rus

C. Liu vs M. Doi

R. Gasquet vs Y. Sugita

N. Hibino vs B. Pera

M. Vondrousova vs A. Kontaveit

Court 16 – Ore: 12:00am

S. Rogers vs S. Stosur

M. Brengle vs C. McHale

A. Petkovic vs J. Paolini

F. Krajinovic vs A. Bolt

J-W. Tsonga vs M. Ymer

Court 17 – Ore: 12:00am

S. Korda vs A. De Minaur

E. Gerasimov vs J. Clarke

J. Londero vs G. Mager

S. Cirstea vs S. Murray Sharan

E. Raducanu vs V. Diatchenko