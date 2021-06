Wimbledon: Andreas Seppi batte Joao Sousa in quattro set

Andreas Seppi si è qualificato per la quinta volta di fila per il secondo turno del torneodi Wimbledon, terzo Slam della stagione. Il 37enne di Caldaro si è sbarazzatoall’esordio del portoghese Joao Sousa, attualmente il numero 120 delle classifiche mondiali ATP, in tre ore ed 11 minuti di gioco per 4-6, 6-4, 7-5, 6-2.

Con questa vittoria contro Sousa, Seppi pareggia negli scontri diretti sul 3-3. Laprima volta nel 2015 ad Umago si era affermato Sousa in due set. Anche l’anno dopo nel Masters 1000 di Parigi l’ha spuntato il 32enne portoghese. Nel 2018 Seppi ha battuto Sousa due volte, prima a Rotterdam e poi a Winston-Salem. Nell’ultimo confronto diretto, l’anno scorso nelle qualificazioni di Anversa, Sousa si è imposto intre set.

La partita, che è stata rinviata per un paio di ore per la pioggia, era equilibrata fin dall’inizio. Fino al 4-4 entrambi i tennisti tengono il proprio servizio, anche se Seppi e Sousa devono annullare rispettivamente tre e quattro palle break. Poi nel nono gioco

il portoghese toglie il turno di battuta a zero a Seppi e subito dopo chiude il parziale

sul 6-4. Equilibrio anche nella seconda frazione di gioco: il caldarese allunga sul 2-0,

ma subisce il controbreak del 2-1. Nel decimo game Seppi accelera, si crea una palla set, la quale sfrutta subito per il 6-4. Si ricomincia da zero.

Nel terzo set l’allievo di Max Sartori scappa ancora una volta sul 2-0, incassa però nuovamente il rebreak. Nel decimo game Seppi si crea un set point, Sousa lo annulla e pareggia sul 5-5. L’azzurro allunga sul 6-5 e poi conquista altre tre palle set: spreca due, ma la terza trasforma per il 7-5. Una prova di forza del tennista altoatesino.

Seppi adesso non sbaglia più niente e piazza il break del 3-1. Sousa non riesce più a rientrare in partita e dopo oltre tre ore di battaglia Seppi si impone con un altro break per 6-2.

Seppi disputa a Wimbledon il suo 65° Slam, il 64° di fila dal 2005. Ora negli Slam vanta un bilancio di 61 vittorie contro 64 sconfitte. Il suo miglior risultato nelle 15 partecipazioni a Wimbledon è un quarto turno, ottenuto nel 2013, quando si è dovuto arrendere all’argentino Juan Martin del Potro. Al secondo turno Seppi troverà probabilmente mercoledì lo statunitense Denis Kudla, numero 114 del mondo, che si è imposto in rimonta sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (ATP 35) in cinque

set tiratissimi.