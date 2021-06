Wimbledon: Novak Djokovic perde un set. Stefanos Tsitsipas esce di scena all’esordio

La difesa del titolo a Wimbledon da parte di Novak Djokovic (ATP 1) è iniziata sorprendentemente con un set perso. Tra i pochi a essere sceso in campo, grazie al tetto che ha protetto la preziosa erba del Centre Court dalla pioggia, il serbo ci ha messo un po’ a ingranare, prima di prendere nettamente il sopravvento e spazzare via la giovane wild card britannica Jack Draper (253) con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2 in 2 ore esatte di gioco.

Grande favorito per il successo finale, Djokovic ha dal canto suo compiuto solo il primo passo verso il 6o trionfo ai Championships e il 20o titolo dello Slam della carriera, che eguaglierebbe il record assoluto di Roger Federer (8) e Rafael Nadal (3).

Forse ancora provato dalle fatiche della finale persa al Roland Garros contro Novak Djokovic (ATP 1) ed evidentemente non sulla sua superficie preferita, Stefanos Tsitsipas (4) è stato immediatamente eliminato al primo turno di Wimbledon. Il greco è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe (57) con un netto 6-4 6-4 6-3 in 2h05′ di gioco.