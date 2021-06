Wimbledon: sedici incontri rinviati a martedì a causa della pioggia. “Salta” Korda-De Minaur

La pioggia è la protagonista assoluta della prima giornata di gare a Wimbledon: il maltempo imperversa su Londra fin dalle prime ore del mattino, costringendo dunque gli organizzatori a far disputare i match esclusivamente sui due campi coperti a disposizione (Centrale e Campo 1). Pochi minuti fa, attraverso il sito ufficiale del torneo, è emersa la notizia del rinvio ufficiale alla giornata di martedì di ben sedici incontri di singolare: non si disputerà oggi nemmeno il match clou tra Sebastian Korda e Alex De Minaur. “Resistono” nel programma, almeno per il momento, le sfide di Marco Cecchinato (vs Liam Broady), Fabio Fognini (vs Albert Ramos-Vinolas), Jannik Sinner (vs Marton Fucsovics), Stefano Travaglia (vs Pedro Martinez) e Andreas Seppi (vs Joao Sousa).

INCONTRI RINVIATI – SINGOLARE MASCHILE

Evans-Lopez

Herbert-Andujar

Lajovic-Simon

Shapovalov-Kohlschreiber

Zhang-Hoang

Korda-De Minaur

INCONTRI RINVIATI – SINGOLARE FEMMINILE

Buzarnescu-V. Williams

Ka. Pliskova-Zidansek

Sakkari-Rus

Li-Podoroska

Jabeur-Peterson

Vekic-Potapova

Martincova-Riske

Rogers-Stosur

Zhu-Barthel

Mertens-Dart