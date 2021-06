Wimbledon: è assolo di Novak Djokovic nelle quote per il titolo. Matteo Berrettini tra i favoriti

Quest’anno a Wimbledon c’è Novak Djokovic e poi tutti gli altri. Lo confermano anche le quote, oltre a quanto visto in campo, con gli esperti di Stanleybet.it che offrono il terzo Slam stagionale del serbo a 1,70. Una quota bassissima considerando che si tratta di un major ricco di campioni, ma l’obiettivo del numero uno al mondo di completare il Grande Slam sembra convincere anche i bookie. A distanza di sicurezza risultano i nomi di Daniil Medvedev, a 8,00 e fresco vincitore a Maiorca, e il greco Stefanos Tsitsipas che invece, è dato a 9.50.

L’immortale Roger Federer arriva ai Championships con poche certezze, per questo il sogno del nono successo appare complicato e paga 10 volte la posta giocata. Tra i grandi nomi c’è quello di Matteo Berrettini, reduce dal titolo al Queen’s: il romano riporta uno Slam in Italia dopo Adriano Panatta (1976) a quota 12,00. Più staccato il tedesco Alexander Zverev, a 18,00.

Le speranze dell’Italia a Wimbledon sono riposte principalmente su Matteo Berrettini che si appresta a cominciare il torneo con un esordio semplice, almeno sulla carta: a solo 1,02 gli esperti di SNAI danno infatti la vittoria del romano contro l’argentino Guido Pella, sfavorito dalla rapida superficie. L’impresa del sudamericano paga addirittura 15 volte la posta giocata. Tra i nomi che potrebbero impensierire Djokovic per il titolo, riferisce Agipronews, c’è anche quello di Roger Federer. Anche per lo svizzero, otto volte campione all’All England Club, c’è una quota rasoterra con il francese Adrian Mannarino: a 1,14 è offerto l’elvetico al secondo turno, mentre il transalpino si gioca a 5.75.

C’è meno fiducia in Lorenzo Musetti, fresco di diploma di maturità. Il prodigio azzurro è costretto a ribaltare le quote dei bookmaker che lo vedono in salita a 2,50 mentre il gigante polacco si trova in quota a 1,55. Al femminile invece la truppa azzurra si affida alla racchetta di Camila Giorgi. La maceratese ha raggiunto la semifinale a Eastbourne la scorsa settimana: anche per questo risulta favorita a 1,30 contro la svizzera Jil Teichmann (3,65).