Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani nel Day 1. Sconfitte per Cecchinato e Travaglia. Fabio Fognini fermato solo dall’oscurità. Riprenderà domani

Fuori Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il 28enne palermitano, n.86 ATP, è stato sconfitto 63 64 60, in poco più di un’ora e tre quarti, dal britannico Liam Broady, n.143 del ranking, in gara grazie ad una wild card, all’ottava presenza, la terza nel main draw. Il siciliano, alla quarta partecipazione, dovrà aspettare il prossimo anno per provare a vincere il suo primo match sui prati londinesi.

Fuori anche Travaglia, n.88 ATP, eliminato 63 26 64 64, in due ore 42 minuti, dallo spagnolo Pedro Martinez, n.107 del ranking.

In campo c’è ancora Fabio Fognini. Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 del ranking e 26 del seeding, sfida lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.39 ATP: il ligure era avanti per 2 set a 0 quando il match è stato sopeso e rimandato a domani per colpa dell’oscurità.

Slam Wimbledon M. Cecchinato M. Cecchinato 3 4 0 L. Broady L. Broady 6 6 6 Vincitore: L. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Broady 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Fucsovics M. Fucsovics 5 6 7 6 J. Sinner [19] J. Sinner [19] 7 3 5 3 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 0 7 6 0 A. Ramos-Vinolas • A. Ramos-Vinolas 0 6 2 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Ramos-Vinolas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 40-15 0-0 → 0-1 F. Fognini 0-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon P. Martinez P. Martinez 6 2 6 6 S. Travaglia S. Travaglia 3 6 4 4 Vincitore: P. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 40-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

