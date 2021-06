Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Fuori la Kvitova. Vince Andy Murray

Andy Murray assente dal 2017, avanti due set a zero e 5-0 con Basilashvili, il campione perso e a un passo dal ritiro dal tennis mette tutta l’esperienza del mondo e in qualche modo piega il georgiano al quarto set. Standing ovation da brividi al Centrale.

Avanza Andrey Rublev che perso il primo set, non si è scoraggiato e ha completato la rimonta sconfiggendo l’argentino Federico Delbonis (47) con il risultato di 4-6 6-4 6-1 6-2 dopo una contesa lunga 2h17′.

In campo femminile la bielorussa Aryna Sabalenka (WTA 4) si è facilmente liberata della rumena Monica Niculescu (52) per 6-1 6-4. Al secondo turno pure con una vittoria in due set la statunitense Sofia Kenin (6). Grazie ai parziali di 6-4 6-2, la 22enne ha superato la cinese Xinyu Wang (144).

Eliminata Petra Kvitova dall’americana Stephens.

Wimbledon – 1° Turno

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs J. Draper



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 4 6 6 6 J. Draper J. Draper 6 1 2 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Draper 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Draper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 J. Draper 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Stephens vs P. Kvitova



Slam Wimbledon S. Stephens S. Stephens 6 6 P. Kvitova [10] P. Kvitova [10] 3 4 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-30 5-3 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Murray vs N. Basilashvili



Slam Wimbledon A. Murray A. Murray 6 6 5 6 N. Basilashvili [24] N. Basilashvili [24] 4 3 7 3 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Murray A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 4-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 40-15 0-0 → 1-0 N. Basilashvili 1-0 A. Murray 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Niculescu vs A. Sabalenka



Slam Wimbledon M. Niculescu M. Niculescu 1 4 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Niculescu 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

S. Tsitsipas vs F. Tiafoe



Slam Wimbledon S. Tsitsipas [3] S. Tsitsipas [3] 4 4 3 F. Tiafoe F. Tiafoe 6 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1

I. Swiatek vs S-W. Hsieh



Slam Wimbledon I. Swiatek [7] I. Swiatek [7] 6 6 S-W. Hsieh S-W. Hsieh 4 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S-W. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S-W. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S-W. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 I. Swiatek 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 I. Swiatek 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S-W. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 16:00

F. Ferro vs G. Muguruza



Slam Wimbledon F. Ferro F. Ferro 0 1 G. Muguruza [11] G. Muguruza [11] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Ferro 0-15 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

F. Delbonis vs A. Rublev



Slam Wimbledon F. Delbonis F. Delbonis 6 4 1 2 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 4 6 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Delbonis 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Delbonis 15-0 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Evans vs F. Lopez RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

M. Buzarnescu vs V. Williams RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 16:00

K. Swan vs M. Keys



Slam Wimbledon K. Swan K. Swan 3 4 M. Keys [23] M. Keys [23] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Swan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Swan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 0-15 0-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Swan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Swan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Swan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

X. Wang vs S. Kenin



Slam Wimbledon X. Wang X. Wang 4 2 S. Kenin [4] S. Kenin [4] 6 6 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 X. Wang 0-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 X. Wang A-40 3-5 → 4-5 S. Kenin 4-5 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Cecchinato vs L. Broady



Slam Wimbledon M. Cecchinato M. Cecchinato 3 4 0 L. Broady L. Broady 6 6 6 Vincitore: L. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Broady 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Broady 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Shapovalov vs P. Kohlschreiber RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 16:00

J. Millman vs R. Bautista Agut



Slam Wimbledon J. Millman J. Millman 2 6 3 6 R. Bautista Agut [8] R. Bautista Agut [8] 6 3 6 7 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Millman 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Millman 0-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Millman 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. O’Connell vs G. Monfils



Slam Wimbledon C. O'Connell C. O'Connell 0 6 2 6 G. Monfils [13] G. Monfils [13] 0* 4 6 6 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak None-None* 0-0* 6-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Monfils 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Monfils 15-0 30-0 2-4 → 2-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Monfils 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Ka. Pliskova vs T. Zidansek RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari vs A. Rus RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 16:00

M. Fucsovics vs J. Sinner



Slam Wimbledon M. Fucsovics M. Fucsovics 5 6 7 6 J. Sinner [19] J. Sinner [19] 7 3 5 3 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

K. Ahn vs H. Watson



Slam Wimbledon K. Ahn K. Ahn 2 7 8 H. Watson H. Watson 6 6 6 Vincitore: K. Ahn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-6 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 7-6 → 8-6 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-6 → 7-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 K. Ahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Ahn A-40 1-2 → 2-2 H. Watson 2-2 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Ahn 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Fognini vs A. Ramos-Vinolas



Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 0 7 6 0 A. Ramos-Vinolas • A. Ramos-Vinolas 0 6 2 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Ramos-Vinolas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 40-15 0-0 → 0-1 F. Fognini 0-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Mertens vs H. Dart RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 16:00

M. Barrios Vera vs K. Anderson



Slam Wimbledon M. Barrios Vera M. Barrios Vera 7 4 4 6 K. Anderson K. Anderson 6 6 6 7 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Anderson 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Anderson 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Gracheva vs P. Martic



Slam Wimbledon V. Gracheva • V. Gracheva 0 7 3 P. Martic [26] P. Martic [26] 0 6 4 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Gracheva 3-4 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Martic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 5-6 → 6-6 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 P. Martic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Pegula vs C. Garcia



Il match deve ancora iniziare

P. Herbert vs P. Andujar RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 16:00

J. Burrage vs L. Davis



Slam Wimbledon J. Burrage J. Burrage 2 1 L. Davis L. Davis 6 6 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Davis 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Burrage 0-15 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Burrage 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Davis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Burrage 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Burrage 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. McDonald vs K. Khachanov



Slam Wimbledon M. McDonald M. McDonald 6 3 4 6 K. Khachanov [25] K. Khachanov [25] 3 6 6 7 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. McDonald 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 M. McDonald 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Khachanov 40-0 1-4 → 1-5 M. McDonald 1-5 K. Khachanov 15-0 40-0 1-4 → 1-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov A-40 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Lajovic vs G. Simon RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 16:00

P. Hercog vs D. Collins



Slam Wimbledon P. Hercog P. Hercog 6 3 2 D. Collins D. Collins 4 6 6 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 0-4 → 1-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 P. Hercog 0-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Collins A-40 0-1 → 0-2 P. Hercog 0-2 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. Collins A-40 2-2 → 2-3 P. Hercog 2-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Hercog 15-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Collins 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Collins 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Carballes Baena vs V. Pospisil



Slam Wimbledon R. Carballes Baena R. Carballes Baena 3 3 3 V. Pospisil V. Pospisil 6 6 6 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Pospisil 30-0 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

S. Kwon vs D. Masur



Slam Wimbledon S. Kwon • S. Kwon 0 6 0 D. Masur D. Masur 0 7 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Kwon 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Masur 15-0 30-0 5-5 → 5-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 16:00

D. Kudla vs A. Davidovich Fokina



Slam Wimbledon D. Kudla D. Kudla 5 4 7 6 6 A. Davidovich Fokina [30] A. Davidovich Fokina [30] 7 6 6 3 3 Vincitore: D. Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 6-4* 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 40-0 6-5 → 6-6 Tiebreak None*-None 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Kudla 40-15 0-0 → 1-0 A. Davidovich Fokina 1-0 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 30-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

M. Bouzkova vs V. Zvonareva



Slam Wimbledon M. Bouzkova • M. Bouzkova 0 5 2 V. Zvonareva V. Zvonareva 0 7 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Bouzkova 2-2 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Zvonareva 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

A. Li vs N. Podoroska RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

O. Jabeur vs R. Peterson RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 16:00

E. Alexandrova vs L. Siegemund



Slam Wimbledon E. Alexandrova [32] E. Alexandrova [32] 6 6 L. Siegemund L. Siegemund 1 3 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Siegemund 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Alexandrova 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

O. Otte vs A. Rinderknech



Slam Wimbledon O. Otte • O. Otte 0 4 6 6 6 9 A. Rinderknech A. Rinderknech 0 6 3 2 7 9 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 O. Otte 9-9 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 9-8 → 9-9 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 8-8 → 9-8 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 8-7 → 8-8 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 7-7 → 8-7 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 7-6 → 7-7 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 O. Otte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 O. Otte 15-0 30-0 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 O. Otte 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Otte 40-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 4-4 O. Otte 15-0 30-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 30-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 O. Otte 40-0 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 3-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Otte 30-0 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

P. Cuevas vs L. Djere



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 16:00

M. Osorio Serrano vs A. Kalinskaya



Slam Wimbledon M. Osorio Serrano M. Osorio Serrano 1 6 6 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 0 4 Vincitore: M. Osorio Serrano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Osorio Serrano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Osorio Serrano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Osorio Serrano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Kalinskaya 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Osorio Serrano 15-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Osorio Serrano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Osorio Serrano 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

P. Martinez vs S. Travaglia



Slam Wimbledon P. Martinez P. Martinez 6 2 6 6 S. Travaglia S. Travaglia 3 6 4 4 Vincitore: P. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 40-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Vekic vs A. Potapova RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 16:00

A. Seppi vs J. Sousa



Slam Wimbledon A. Seppi A. Seppi 4 6 7 6 J. Sousa J. Sousa 6 4 5 2 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Sousa 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Seppi 0-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-40 4-4 → 4-5 J. Sousa 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

L. Harris vs R. Berankis



Slam Wimbledon L. Harris L. Harris 0 6 6 0 R. Berankis • R. Berankis 0 3 4 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Berankis 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 2-3 → 3-3 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Samsonova vs K. Kanepi



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 16:00

F. Bagnis vs M. Kecmanovic



Slam Wimbledon F. Bagnis F. Bagnis 4 6 3 6 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 3 6 7 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Bagnis 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Bagnis 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 30-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

I. Begu vs K. Volynets



Slam Wimbledon I. Begu I. Begu 6 7 K. Volynets K. Volynets 4 5 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

T. Martincova vs A. Riske RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Z. Zhang vs A. Hoang RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 16:00

S. Kuznetsova vs L. Pattinama Kerkhove



Slam Wimbledon S. Kuznetsova S. Kuznetsova 3 3 L. Pattinama Kerkhove L. Pattinama Kerkhove 6 6 Vincitore: L. Pattinama Kerkhove Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Kuznetsova 15-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Kuznetsova 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Opelka vs D. Koepfer



Slam Wimbledon R. Opelka [27] R. Opelka [27] 4 6 2 D. Koepfer D. Koepfer 6 7 6 Vincitore: D. Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Koepfer 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Opelka 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Mladenovic vs E. Rybakina



Slam Wimbledon K. Mladenovic K. Mladenovic 4 0 E. Rybakina [18] E. Rybakina [18] 6 6 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Rybakina 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Korda vs A. De Minaur RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 16:00

V. Kudermetova vs V. Golubic



Slam Wimbledon V. Kudermetova [29] V. Kudermetova [29] 6 1 9 V. Golubic V. Golubic 3 6 11 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 9-10 → 9-11 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 9-9 → 9-10 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 9-8 → 9-9 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 8-8 → 9-8 V. Golubic 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 8-7 → 8-8 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 7-7 → 8-7 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 7-6 → 7-7 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-6 → 7-6 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 V. Kudermetova A-40 3-5 → 4-5 V. Golubic 4-5 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 V. Kudermetova 15-0 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 V. Golubic 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Doi vs C. Liu



Slam Wimbledon M. Doi M. Doi 0 6 3 4 C. Liu • C. Liu 0 2 6 5 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Liu 4-5 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Liu 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Doi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Liu 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Liu 0-15 0-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. Polmans vs Y-H. Lu



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers vs S. Stosur RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 16:00

J. Vesely vs Y. Hanfmann



Slam Wimbledon J. Vesely J. Vesely 6 7 7 Y. Hanfmann Y. Hanfmann 1 5 6 Vincitore: J. Vesely Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Brengle vs C. McHale



Slam Wimbledon M. Brengle M. Brengle 0 3 7 7 C. McHale • C. McHale 0 6 5 6 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. McHale 7-6 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-6 → 7-6 C. McHale 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. McHale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. McHale 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Brengle 15-0 40-0 1-1 → 2-1 C. McHale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. McHale 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. McHale 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. McHale 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. McHale 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. McHale 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. McHale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. McHale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Brengle 0-15 15-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. McHale 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Brengle 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. McHale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Brengle 15-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Garin vs B. Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 16:00

D. Lao vs K. Boulter



Slam Wimbledon D. Lao D. Lao 7 3 4 K. Boulter K. Boulter 6 6 6 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Lao 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Lao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Lao 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 K. Boulter 15-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Lao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Lao 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Lao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Lao 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Lao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Lao 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Lao 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Lao 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Lao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Lao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Lao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Lao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

E. Gerasimov vs J. Clarke



Slam Wimbledon E. Gerasimov E. Gerasimov 0 6 3 7 0 J. Clarke • J. Clarke 0 3 6 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Clarke 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 E. Gerasimov 15-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Schwartzman vs B. Paire



Slam Wimbledon D. Schwartzman [9] D. Schwartzman [9] 0 6 6 0 B. Paire • B. Paire 0 3 4 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Paire 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Paire 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Zhu vs M. Barthel RINVIATO PER PIOGGIA



Il match deve ancora iniziare