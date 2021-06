Jelena Ostapenko dopo 2 anni ritorna a vince un torneo. La Lettone ha conquistato il 500 di Eastbourne

Jelena Ostapenko, ex top 5 , campionessa del Roland Garros nel 2017 e semifinalista a Wimbledon nel 2018, è tornata ai suoi giorni migliori ed ha vinto questo pomeriggio il suo quarto titolo in carriera e il primo dall’ottobre 2019 vincendo il torneo WTA 500 di Eastbourne, uno degli eventi principali in preparazione del torneo di Wimbledon.

La 24enne lettone, classificata al 43° posto, ha chiuso una grande settimana battendo in finale l’estone Anett Kontaveit, classificata 27° WTA, per 6-3, 6-3 in soli 65 minuti di partita.