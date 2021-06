ATP 250 Eastbourne: Lorenzo Sonego conquista la finale

Quarta finale nel circuito maggiore per Lorenzo Sonego che quest’oggi ha conquistato l’ultimo atto del torneo ATP 250 di Eastbourne.

Il 26enne torinese, n.27 ATP e terzo favorito del seeding, ha sconfitto questo pomeriggio in semifinale l’australiano Max Purcell, n.283 ATP, con il punteggio di 61 36 61 in un’ora e 38 minuti di gioco, così da raggiungere la seconda finale nel 2021 dopo quella vinta a Cagliari, suo secondo titolo in carriera dopo il successo nel 2019 ad Antalya.

Quindi Lorenzo sarà alla caccia del secondo titolo stagionale e del terzo in carriera.

In finale affronterà il coreano Soonwoo Kwon, 23enne di Sangju, n.77 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser (dopo aver perso addirittura al primo turno delle qualificazioni, o l’australiano Alex De Minaur, 22enne di Sydney, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding.

Da segnalare che Sonego dopo aver vinto facilmente il primo set per 6 a 1 e perso la seconda frazione dopo un brutto game di servizio per 3 a 6 nel terzo e decisivo set riprendeva in mano l’incontro ed ha mostrato tutta la sua superiorità brekkando l’avversario in due occasioni e chiudendo la partita per 6 a 1.

ATP ATP Eastbourne Purcell M. Purcell M. 1 6 1 Sonego L. Sonego L. 6 3 6 Vincitore: Sonego L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Purcell M. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Purcell M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Purcell M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Purcell M. 0-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Purcell M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3 Aces 52 Double Faults 262% (37/60) 1st Serve 68% (52/77)68% (25/37) 1st Serve Points Won 81% (42/52)39% (9/23) 2nd Serve Points Won 48% (12/25)0% (0/4) Break Points Saved 0% (0/1)11 Service Games Played 1219% (10/52) 1st Serve Return Points Won 32% (12/37)52% (13/25) 2nd Serve Return Points Won 61% (14/23)100% (1/1) Break Points Converted 100% (4/4)12 Return Games Played 1157% (34/60) Service Points Won 70% (54/77)30% (23/77) Return Points Won 43% (26/60)42% (57/137) Total Points Won 58% (80/137)