Wimbledon: Il sorteggio degli italiani e italiane (con gli scontri diretti e quote in tempo reale)

Sono dieci gli azzurri al via nel singolare maschile del torneo di Wimbledon.

Matteo Berrettini, n.9 del ranking e 7 del seeding, debutta nel torneo di Wimbledon contro l’argentino Guido Pella, n.59 ATP.

Lorenzo Sonego, n.27 del ranking e 23del seeding, sorteggiato al primo turno contro il portoghese Pedro Sousa, n.121 ATP, mai affrontato in carriera.

Prima partecipazione al main draw (seconda complessiva) per Gianluca Mager, n.78 ATP, che deve vedersela con l’argentino Juan Ignacio Londero, n.128 del ranking.

Primo Wimbledon in assoluto, invece, per Lorenzo Musetti, che per sostenere l’esame di maturità ha dovuto rinunciare ai tornei di preparazione per Wimbledon. Il 19enne di Carrara, n.58 ATP, sulla carta – e non solo – ha “pescato” l’avversario più difficile, il polacco Hubert Hurkacz, n.17 del ranking e 14esima testa di serie.

Avversario duro per Salvatore Caruso, che va a caccia della prima vittoria sui prati di Church Road: il 28enne di Avola, n.97 ATP, ha un esordio complicato contro il croato Marin Cilic, n.38 del ranking e 32 del seeding.

Jannik Sinner, n.23 del ranking e 19 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics, n.49 ATP.

Andreas Seppi sfiderà all’esordio il portoghese Joao Sousa e invece Stefano Travaglia si troverà di fronte lo spagnolo Pedro Martinez.

Entrambi i giocatori partono con i favori del pronostico.

Una wild card per Marco Cecchinato che parte sfavorito contro Liam Broady.

Fabio Fognini, testa di serie n.26, sfiderà Albert Ramos con l’azzurro che potrebbe partite favorito anche se il servizio mancino di Ramos potrebbe fare fastidio all’azzurro su questi campi.

Sono 3 le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale di Wimbledon.

Riflettori puntati su Camila Giorgi, n.75 WTA, che debutta contro la svizzera Jil Teichmann, n.53 WTA.

Jasmine Paolini, n.89 WTA, è stata sorteggiata contro la tedesca Andrea Petkovic, n.130 del ranking.

Prima volta nel main draw (quarta partecipazione) anche per Martina Trevisan, n.98 WTA, che deve vedersela con la russa Elena Vesnina, n.360 WTA, in gara con il ranking protetto.

Sorteggio italiani con scontri diretti e quote

1R Cilic (32) – Caruso 0-0 – 1.14 4.77

1R Hurkacz (14) – Musetti 0-1 – 1.68 2.03

1R Sonego (23) – Sousa 0-0 – 1.11 5.37

1R Londero – Mager 1-1 2.20 – 1.58

1R Berrettini (7) – Pella 0-0 – 1.02 12.74

1R Fognini (26) – Ramos-Vinolas 9-3 – 1.60 2.16

1R Fucsovics – Sinner (19) 1-1 – 2.20 1.58

1R Cecchinato – Broady 0-0 – 2.11 1.63

1R Martinez – Travaglia 1-2 – 3.94 1.20

1R Seppi – Sousa 2-3 – 1.48 2.43

1R Vesnina – Trevisan 0-0 –

1R Teichmann – Giorgi 0-1 –

1R Petkovic – Paolini 0-0 –