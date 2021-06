E’ ufficiale. Dominic Thiem salta Wimbledon e anche altri tornei

A causa di un infortunio al polso destro, che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Maiorca questa settimana, Dominic Thiem (ATP 5) si vede obbligato a rinunciare a tre tornei: Wimbledon, Amburgo e Gstaad .

L’austriaco, che nelle prossime cinque settimane indosserà una stecca, ha espresso i suoi pensieri su Twitter: “Farò tutto ciò che mi dicono i medici per recuperare al più presto, ma potrei essere assente per diverse settimane”. Thiem aveva già annunciato il suo forfait in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo (23.07-08.08) per concentrarsi sugli US Open dove è detentore del trofeo.