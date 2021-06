ATP Eastbourne: Seppi accede senza fatica ai quarti di finale

Grande prova di Andreas Seppi, che mercoledì pomeriggio ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Il 37enne caldarese, entrato nel main draw come lucky loser, si è imposto negli ottavi di finale sul finlandese Emil Ruusuvuori, numero 79 del ranking ATP, in due set nettamente per 6-2, 6-3.

Seppi, che già domenica era stato eliminato nelle qualificazioni di Eastbourne, ha battuto ieri al primo turno il giapponese Yoshihito Nishioka in due set. Oggi negli ottavi l’azzurro ha affrontato per la prima volta in carriera il 22enne finlandese Ruusuvuori. Lo scandinavo si è affermato all’esordio sulla testa di serie numero 7 spagnola Albert Ramos-Vinolas in due set, oggi non ha avuto chance contro l’esperto altoatesino. Seppi parte fortissimo: due break nel primo set e dopo 36 minuti di gioco il numero 95 del mondo si aggiudica la prima frazione per 6-2. Seppi ha servito molto bene, concedendo a Ruusuvuori solo sei punti sul proprio turno di battuta.

Anche nel secondo set Seppi detta i ritmi. L’azzurro piazza immediatamente il break del 2-0. Nel nono gioco il finlandese tenta il tutto per tutto, si crea addirittura due palle del controbreak, ma Seppi annulla entrambe e dopo poco più di un’ora di gioco si impone per 6-3.

Una grandissima prestazione di Seppi, che domani, giovedì disputerà il suo 71° quarto di finale nel circuito ATP, il primo stagionale. Dal 2004 il caldarese ha raggiunto sempre almeno una volta in stagione un quarto di finale ATP, numeri impressionanti. Nei quarti l’altoatesino troverà un altro lucky loser, Max Purcell, che ha superato a sorpresa il numero 1 del seeding Gael Monfils. Seppi ed il 23enne australiano, numero 283 del mondo, si sono affrontati l’anno scorso nelle qualificazioni di Kitzbühel, dove l’azzurro si è affermato in tre set. Il caldarese a Eastbourne ha già conquistato 45 punti ATP e 18.265 euro di montepremi.