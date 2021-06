Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Mercoledì 23 Giugno 2021. In campo sei azzurri. Jessica Pieri entra come alternates

Court 1 – Ore: 12:00am

M. Osorio Serrano vs E. Liang

M. Bolkvadze vs V. Flink

M. Huesler vs M. Cressy

M. Safwat vs F. Ferreira Silva

Court 2 – Ore: 12:00am

P. Udvardy vs V. Cepede Royg

M. Mutavdzic vs A. Konjuh

M. Ebden vs A. Fery

F. Cerundolo vs R. Marcora

Court 3 – Ore: 12:00am

J. Ponchet vs N. Parrizas Diaz

I. Bara vs C. Bucsa

M. Barrios Vera vs E. Couacaud

A. Tabilo vs Z. Zhang

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Melnikova vs X. Wang

M. Minella vs K. Bondarenko

Z. Kolar vs N. Milojevic

T. Seyboth Wild vs M. Trungelliti

Court 5 – Ore: 12:00am

V. Tomova vs I. Burillo Escorihuela

R. Sramkova vs R. Hogenkamp

A. Rinderknech vs J. Pinnington Jones

A. Celikbilek vs B. Van De Zandschulp

Court 6 – Ore: 12:00am

D. Lao vs A. Dulgheru

M. Benoit vs O. Govortsova

R. Safiullin vs F. Gaio

Y. Uchiyama vs D. Sela

Court 7 – Ore: 12:00am

O. Dodin vs E. Guerrero Alvarez

U. Radwanska vs F. Xun

D. Kudla vs K. Zuk

G. Barrere vs S. Stakhovsky

Court 8 – Ore: 12:00am

E. Ruse vs S. Waltert

S. Bandecchi vs A. Schmiedlova

T. Ito vs J. Jung

M. Janvier vs O. Otte

Court 9 – Ore: 12:00am

T. Pironkova vs U. Arconada

A. Muhammad vs S. Voegele

S. Vickery vs C. Muramatsu

R. Ramanathan vs T. Etcheverry

Court 10 – Ore: 12:00am

C. McNally vs O. Danilovic

A. Krunic vs A. Bondar

T. Griekspoor vs S. Mochizuki

B. Bonzi vs D. Altmaier

Court 11 – Ore: 12:00am

L. Cabrera vs K. Swan

M. Di Giuseppe vs K. Kawa

S. Errani vs S. Sanders

M. McDonald vs I. Marchenko

An. Kuznetsov vs S. Ofner

Court 12 – Ore: 12:00am

R. Jani vs N. Bains

M. Chwalinska vs C. Burel

K. Majchrzak vs R. Haase

L. Pattinama Kerkhove vs M. Inglis

M. Sherif vs J. Niemeier

Court 13 – Ore: 12:00am

A. Rodionova vs G. Gatto-Monticone

E. Perez vs L. Kung

B. Schnur vs T. Machac

E. Silva vs K. Volynets

Court 14 – Ore: 12:00am

P. Ozgen vs M. Frech

J. Grabher vs K. Zavatska

F. Gill vs M. Polmans

B. Haddad Maia vs Y. Bonaventure

G. Minnen vs M. Hibi

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Pieri vs B. Haas

A. Matusevich vs C. Taberner

H. Dellien vs D. Masur

P. Hon vs K. Rakhimova

V. Lepchenko vs H. Tan

Court 16 – Ore: 12:00am

T. Smitkova vs J. Cristian

B. Zapata Miralles vs B. Tomic

D. Dzumhur vs A. Molcan

A. Kalinskaya vs I. De Vroome

K. Kucova vs A. Sharma

Court 17 – Ore: 12:00am

E. Kostova vs D. Aiava

V. Troicki vs B. Nakashima

M. Copil vs A. Hoang

L. Tsurenko vs T. Moore

C. Liu vs I. Shinikova

Court 18 – Ore: 12:00am

R. Anderson vs X. Wang

A. Martin vs E. Gulbis

C.O’Connell vs R. Bemelmans

Y. Wang vs J. Fett

