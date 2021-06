Sfortuna Dominic Thiem. A Maiorca si ritira quando era avanti per 5-2 nel primo set (Video)

Il calvario di Dominic Thiem continua nel 2021. Il 27enne austriaco, numero cinque del mondo, è tornato alla competizione martedì per la prima volta da quando è stato eliminato al primo turno del Roland Garros ed è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al polso subito mentre vinceva comodamente il suo match contro il francese Adrian Mannarino nel primo turno del torneo di Maiorca.

Thiem stava conducendo 5-2, 15-0 quando si è infortunato al polso destro dopo aver colpito con il dritto. Ha immediatamente chiamato il fisioterapista, ha ricevuto assistenza ma ha scelto di non continuare con l’inizio di Wimbledon, il terzo Grand Slam della stagione, a soli sei giorni di distanza. Però solo i prossimi giorni ci diranno se potrà giocare o meno in quel torneo.

A very unfortunate ending 😔

Dominic Thiem retires vs Mannarino after appearing to injure his wrist while hitting a forehand at 5-2 up in the opening set in Mallorca…

Hope it's not too serious, @ThiemDomi! 🙏 pic.twitter.com/pxOa6O6AXx

— Tennis TV (@TennisTV) June 22, 2021