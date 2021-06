L’importanza dell’esperienza

In questi giorni abbiamo assistito alla conclusione del Roland Garros” , uno dei tornei più importanti nel circuito tennistico. Per quanto riguarda i nostri colori, abbiamo assistito all’eliminazione dei nostri due più giovani promettenti, Musetti e Sinner, per mano di due veterani del circuito, Djokovic e Nadal. Gli italiani erano partiti bene in entrambe le sfide, poi a un certo punto la luce si è spenta, e il veterano ha preso il sopravvento in entrambe le sfide. Quando si osservano match di questo tipo, spesso i commentatori utilizzano la parola “esperienza”, per indicare la capacità di un atleta di gestire i momenti importanti di un match. È tutto vero e corretto, ma cosa significa davvero?

Le funzioni esecutive vengono definite come quelle capacità cognitive che entrano in gioco in situazioni e compiti in cui comportamenti e abilità di routine non sono più sufficienti alla loro riuscita. In altre parole, rappresentano quei processi mentali in grado di produrre una risposta adattiva funzionale di fronte a condizioni ambientali nuove e impegnative.

Ciò che dunque fa la differenza tra un veterano e un giovane di talento, in quella che in gergo chiamiamo “esperienza”, è la capacità del primo di adattarsi più velocemente a una situazione nuova effettuando un passaggio (switch) da uno schema poco funzionale a uno più efficace, senza consumare eccessive risorse attentive. In questo modo il veterano sale di livello, trova il bandolo della matassa perché sa esattamente dove si trova, è già stato li in precedenza, per cui deve utilizzare le risorse cognitive solo per attivare il nuovo schema, senza consumarsi.

È la stessa differenza tra guidare per una vacanza o guidare per salvare una vita. Si ha un carico cognitivo estremamente diverso, pur compiendo la stessa azione.

Il giovane di talento, non avendo accumulato informazioni nel passato per poter riconoscere il cambiamento, continua a mantenere la stessa strategia che però perde la sua efficacia.

Comincia la frustrazione, il sistema cognitivo si sovraccarica.Cambiare significa fare uno sforzo per mantenere simultaneamente in memoria parecchie idee che richiedono azioni separate o che devono essere combinate insieme per la prima volta.

Le energie vengono consumate più velocemente, e la sconfitta si palesa come qualcosa di inevitabile.

Ma solo attraverso queste sconfitte che si potranno creare schemi mentali nuovi che permetteranno al giovane di talento di affrontare le sfide successive, non con frustrazione ma con metodo. Non nella confusione, ma nel controllo.

È l’importanza della gavetta, del non bruciare troppo le tappe, del fare esperienza.

Dott. Marco Caocci

Psicologo