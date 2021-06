Da Bergamo: Julian Ocleppo cerca il bis bergamasco (con il tabellone principale)

Appena prima della sospensione delle attività per il virus, Julian Ocleppo ha vinto il doppio al Challenger di Bergamo. Un anno e mezzo dopo punta a vincere il singolare al Città dei Mille: è la prima testa di serie, ma troverà grande concorrenza. In tabellone anche Roman Burruchaga. Nelle qualificazioni, bella esperienza per il 16enne Leonardo Borrelli.

Nomi degni di un torneo Challenger. E così che il Trofeo AZIMUT di Bergamo (15.000$, terra battuta) ha presentato il suo tabellone principale. In gara tre giocatori compresi tra i top-400 ATP, con il seeding guidato da Julian Ocleppo. Figlio d’arte (papà Gianni è stato uno dei migliori tennisti italiani negli anni 70-80), ha un ottimo rapporto con la città: lo scorso anno, appena prima che scoppiasse la pandemia, aveva fatto in tempo a vincere il doppio al Challenger del Pala Agnelli, in coppia con il ceco Zdenek Kolar. Adesso proverà a ripetersi in singolare, a meno di 2 km di distanza, sulla terra rossa del Tennis Club Città dei Mille. In attesa dell’esito delle qualificazioni, ci sono già 11 italiani in gara. Gli occhi sono puntati sul derby tra Giovanni Fonio (n.6 del tabellone) e il promettente Luca Nardi, reduce dalla vittoria a Genova. In campo ci sarà tantissimo talento. Da segnalare anche la presenza di Edoardo Eremin (ammesso grazie al ranking protetto), giocatore molto forte ma dalla carriera costellata da mille difficoltà. Dovesse azzeccare la settimana giusta, potrebbe essere la mina vagante del torneo. Pur avendo una forte impronta italiana, il Trofeo AZIMUT conferma una certa internazionalità: in campo giocatori da diversi Paesi, fino all’estremo di Benjamin Lock (n.5 del tabellone) proveniente addirittura dallo Zimbabwe, senza dimenticare lo statunitense Dali Blanch (classe 2003), fratello minore di Ulises, in questi giorni impegnato all’ATP Challenger nella vicina Milano. La presenza che desta più curiosità, tuttavia, è quella dell’argentino Roman Burruchaga, figlio di quel Jorge che segnò il gol decisivo nella finale dei Mondiali di Calcio del 1986. Il main draw scatterà nel pomeriggio di martedì con i primi quattro match, per poi entrare nel vivo a partire da mercoledì.

BORRELLI CEDE MA SORRIDE

Nel frattempo il torneo è iniziato nel migliore dei modi, con tanti match combattuti a testimonianza della qualità media dell’evento. Il programma è scattato alle 9.30 del mattino, ma terminerà molto tardi essendoci ben otto match per campo e diversi incontri andati per le lunghe. Il tutto nonostante la formula, che nelle qualificazioni dei tornei ITF prevede un super tie-break ai 10 punti al posto del terzo set. Al di là del risultato, c’è stata viva soddisfazione per l’esordio del giovanissimo Leonardo Borrelli, classe 2005 omaggiato di una wild card dagli organizzatori. Nonostante fosse opposto a un avversario molto più forte (Lorenzo Bocchi è numero 726 ATP), ha tenuto piuttosto bene nel primo set ed è rimasto in campo per oltre un’ora e un quarto (è finita 6-3 6-0). Grande soddisfazione per un ragazzo giovanissimo, che peraltro tornerà in campo martedì per il primo turno del doppio, così come gli altri ragazzi nell’orbita della BAT University, ospitata proprio dal Tennis Club Città dei Mille.

Md

[1] Julian Ocleppo vs TBD

Filiberto Fumagalli vs TBD

Marvin Netuschil vs TBD

Daniele Capecchi vs [5] Benjamin Lock

[4] David Poljak vs Dali Blanch

Dragos Nicolae Madaras vs Samuel Vincent ruggeri

Roman Andres Burruchaga vs TBD

Matteo Arnaldi vs [8] Pavel Nejedly

[6] Giovanni Fonio vs Luca Nardi

Danylo Kalenichenko vs Edoardo Eremin

Luca Potenza vs TBD

[3] Rayane Roumane vs TBD

[7] Riccardo Balzerani vs TBD

Pedro Boscardin dias vs Wilson Leite

Juan Ignacio Galarza vs TBD

Juan Pablo Paz vs [2] Alessandro Bega