ITF Periguex e Charleston: I Main Draw

ITF PERIGUEX(Fra 25k terra)

[9] Margot Yerolymos vs Marine Partaud

Flavie Brugnone vs Sara Cakarevic

Emeline Dartron vs Carole Monnet

Karen Marthiens vs [8] Guiomar Maristany zuleta de reales

[4] Federica Di sarra vs Amanda Carreras

Elsa Jacquemot vs Valeriya Strakhova

Margaux Rouvroy vs Alice Tubello

Audrey Albie vs [5] Paula Ormaechea

[6] Valentina Ivakhnenko vs Polina Leykina

Anna Siskova vs Cristiana Ferrando

Alice Rame vs Selena Janicijevic

Helena Mohamed vs [3] Lucia Bronzetti

[7] Diane Parry vs Loudmilla Bencheikh

Sada Nahimana vs Aubane Droguet

Salma Djoubri vs Maria Sara Popa

Leolia Jeanjean vs [2] Yue Yuan

ITF CHARLESTON(Usa 60k terra)

In attesa….