Berrettini show sull’erba: dopo la vittoria al Queen’s, i bookie lo vedono tra i favoriti a Wimbledon

Matteo Berrettini vince e convince, a prescindere dalla superficie. Il passaggio dalla terra rossa all’erba è stato tutt’altro che traumatico come conferma il recente successo all’Atp del Queen’s (primo “500” vinto in carriera). E tra pochi giorni c’è Wimbledon, dove gli esperti di Snai credono che il romano potrà fare la voce grossa: il primo Slam in carriera dell’azzurro, riporta Agipronews, paga 12 volte la posta giocata, stessa quota di uno come Roger Federer che invece di titoli all’All England Club ne vanta ben 8. Il grande favorito rimane Novak Djokovic, a 1,90, seguito da Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, entrambi a 8,00.

La quota di Berrettini è calata di giorno in giorno la scorsa settimana: partiva da 25,00 prima dell’esordio al Queen’s, poi ha convinto i bookie a suon di vittorie e passando all’attuale 12,00. Ora sta a lui confermarsi tra i papabili vincitori dello Slam londinese con il sogno di riportare un major in casa azzurra a distanza di 45 anni da Adriano Panatta.