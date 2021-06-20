Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Nottingham e Aix en Provence: Successi di Bolt e Taberner

20/06/2021 19:39 Nessun commento
Alex Bolt nella foto
Alex Bolt nella foto

GBR CHALLENGER Nottingham 2 (Regno Unito) – Finale , erba

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [Q] Alex Bolt AUS vs Kamil Majchrzak POL
CH CH Nottingham 2
Bolt A.
4
6
6
Majchrzak K.
6
4
3
Vincitore: Bolt A.
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FRA CHALLENGER Aix en Provence (Francia) – Finale, terra battuta

COURT CENTRAL CEPAC – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Manuel Guinard FRA vs [6] Carlos Taberner ESP
CH CH Aix en Provence
Guinard M.
2
2
Taberner C.
6
6
Vincitore: Taberner C.
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