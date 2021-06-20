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Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Nottingham e Aix en Provence: Successi di Bolt e Taberner
20/06/2021 19:39 Nessun commento
CHALLENGER Nottingham 2 (Regno Unito) – Finale , erba
Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [Q] Alex Bolt vs Kamil Majchrzak
CH CH Nottingham 2
Bolt A.
4
6
6
Majchrzak K.
6
4
3
Vincitore: Bolt A.
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Bolt A.
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Majchrzak K.
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Majchrzak K.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Bolt A.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Majchrzak K.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
Majchrzak K.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Bolt A.
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Majchrzak K.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Bolt A.
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Majchrzak K.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Majchrzak K.
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
Majchrzak K.
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
30-40
1-2 → 2-2
Bolt A.
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Majchrzak K.
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Majchrzak K.
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Bolt A.
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Majchrzak K.
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Bolt A.
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Majchrzak K.
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 3-2
Majchrzak K.
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Bolt A.
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Majchrzak K.
15-0
15-15
40-15
1-0 → 1-1
Bolt A.
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
CHALLENGER Aix en Provence (Francia) – Finale, terra battuta
COURT CENTRAL CEPAC – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Manuel Guinard vs [6] Carlos Taberner
CH CH Aix en Provence
Guinard M.
2
2
Taberner C.
6
6
Vincitore: Taberner C.
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Guinard M.
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Taberner C.
0-15
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Guinard M.
15-0
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
Guinard M.
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Taberner C.
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Guinard M.
15-0
30-0
40-0
40-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Taberner C.
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Guinard M.
0-15
15-15
15-30
15-40
2-5 → 2-6
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Guinard M.
15-0
30-0
40-0
40-15
1-4 → 2-4
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
Guinard M.
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Taberner C.
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Guinard M.
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Taberner C.
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
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