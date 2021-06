Wimbledon Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 21 Giugno 2021

Court 2 – Ore: 12:00am (italiane)

R. Safiullin vs I. Karlovic

M. Safwat vs M. Torpegaard

A. Matusevich vs W. Jansen

J. Domingues vs D. Masur

Court 3 – Ore: 12:00am

S. Ofner vs C-M. Stebe

L. Mayer vs M. Trungelliti

C. Eubanks vs V. Troicki

D. Petrovic vs F. Gill

Court 4 – Ore: 12:00am

R. Cid Subervi vs M. Huesler

Z. Zhang vs J. Varillas

D. Altmaier vs M. Marterer

G. Andreozzi vs R. Haase

Court 5 – Ore: 12:00am

An. Kuznetsov vs M. Vilella Martinez

A. Tabilo vs A. Muller

M. Klizan vs Z. Kolar

M. Barrios Vera vs M. Krueger

Court 6 – Ore: 12:00am

O. Otte vs H. Laaksonen

S. Diez vs B. Schnur

L. Lacko vs N. Milojevic

E. Couacaud vs J. Cerundolo

Court 7 – Ore: 12:00am

K. Zuk vs L. Rosol

C. Lestienne vs A. Celikbilek

B. Bonzi vs J. Ficovich

D. Popko vs E. Gulbis

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Fery vs P. Gunneswaran

S. Stakhovsky vs G. Soeda

H. Gaston vs S. Mochizuki

A. Molcan vs E. Escobedo

Court 9 – Ore: 12:00am

F. Cerundolo vs F. Meligeni Rodrigues Alves

G. Barrere vs B. Fratangelo

A. Vukic vs B. Nakashima

K. Majchrzak vs Y. Maden

Court 10 – Ore: 12:00am

F. Baldi vs R. Marcora

A. Rinderknech vs M. Bourgue

B. Tomic vs B. Kavcic

D. Dzumhur vs Q. Halys

Court 11 – Ore: 12:00am

T. Kokkinakis vs M. Cressy

J. Menezes vs J. Pinnington Jones

T. Griekspoor vs T. Fabbiano

M. McDonald vs K. Coppejans

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Kudla vs A. Pellegrino

T. Etcheverry vs C. Ilkel

A. Collarini vs C. Taberner

B. Gojo vs M. Polmans

Court 13 – Ore: 12:00am

Y. Uchiyama vs R. Peniston

F. Ferreira Silva vs E. Donskoy

B. Zapata Miralles vs A. Giannessi

A. Martin vs M. Moraing

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Parker vs D. Sela

T. Seyboth Wild vs T. Kamke

R. Bemelmans vs R. Olivo

E. Ymer vs T. Ito

Court 15 – Ore: 12:00am

E. Gomez vs M. Janvier

J. Kovalik vs R. Ramanathan

C.O’Connell vs F. Horansky

J. Jung vs P. Gojowczyk

Court 16 – Ore: 12:00am

M. Ebden vs S. Baez

T. Robredo vs T. Machac

M. Copil vs D. Kuzmanov

L. Giustino vs I. Marchenko

Court 18 – Ore: 12:00am

B. Rola vs F. Gaio

P. Lorenzi vs B. Van De Zandschulp

T. Kwiatkowski vs A. Hoang

H. Dellien vs A. McHugh